白委蔡春綢質詢李洋 網抓包弟弟涉職棒簽賭組頭

民眾黨立委蔡春綢。（資料照）

運動部長李洋9日接受立法院質詢，民眾黨立委蔡春綢表示，「運動不應該被政治綁架」、「不能讓政治來犧牲我們選手」。不過，有網友發現，蔡春綢的弟弟蔡咏鍀是職棒簽賭的組頭，2007年涉當年全國規模最大的運動簽賭集團的不法業務，簽賭金額月達30億，重創台灣職棒。也讓網友直呼，「真是有夠諷刺，運動簽賭組頭的姐姐質詢運動部」。

有網友在Threads發文表示，民眾黨立委蔡春綢的弟弟蔡咏鍀，不但身兼北港朝天宮董事長、雲林縣議會副議長，還是職棒簽賭的組頭，2007年涉當年全國規模最大的運動簽賭集團的不法業務，簽賭金額月達30億，還疑收買洋將打假球，重創台灣職棒。

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此外，2009年的職棒簽賭案，媒體曾報導雲嘉地區的地下賭盤都是由綽號「黑義」的蔡咏鍀主導。網友指出，去年媽祖遶境，姊弟倆還陪在黃國昌身邊，讓他怒轟，「民眾黨被叫民眾黨真的是名副其實！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「到底為什麼台灣都是這種人在當民意代表」、「蔡家姊弟作為，媽祖情何以堪」、「這個黨狀況太多了，每個人都問題滿滿」、「為什麼民眾黨都愛用一些有前科的？」、「這黨都支持貪污了，會讓組頭的姊姊來當不分區也不是很意外」、「蛇鼠一窩」、「不愧是民眾黨，有相關犯罪背景才大尾」。

網友發現，蔡春綢的弟弟蔡咏鍀是職棒簽賭的組頭。（擷取自timmyabu/Threads）

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