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    首頁 > 政治

    卓榮泰批鄭麗文玩火 國民黨酸：兩岸23項協議民進黨一項都不敢廢

    2026/04/11 18:45 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文（左）與中共中央總書記習近平（右）。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文（左）與中共中央總書記習近平（右）。（國民黨提供）

    行政院長卓榮泰批評國共兩黨會談「沒了底氣」，並指國民黨主席鄭麗文推動兩岸和平制度化是「玩火玩過頭」。國民黨質疑，卓榮泰這番話說穿了還是民進黨老招：「自己處理不了兩岸，就先抹紅別人；自己拿不出辦法，就把和平講成危險」。真正把台灣推向險境的，不是主張避戰、對話的人，而是執政多年，卻只會不斷升高對立、製造敵意的民進黨政府。

    國民黨指出，所謂兩岸和平制度化，就是透過制度安排降低誤判風險，讓台灣少一分衝突、多一分穩定，這不是「玩火」，而是避戰。反倒是民進黨一邊把制度化和平抹成危險，一邊又對兩岸現有23項協議一項都不敢廢，這才是真正的自打嘴巴。

    國民黨表示，若照卓榮泰的說法，這23項協議難道也都是「玩火」？如果真是玩火，民進黨為什麼執政到現在還繼續留著？嘴巴罵得很兇，制度照樣沿用，難道不是自相矛盾、自打嘴巴？

    國民黨強調，卓榮泰把「和平」直接扣上「玩火玩過頭」的帽子，才真的是把話說過頭。拿香港、西藏硬套台灣，拿恐嚇代替論述，除了暴露民進黨對兩岸問題束手無策，也再次證明民進黨最怕的，不是和平有風險，而是台灣人民發現：「原來兩岸不是不能談，和平不是不能談，真正不敢談、不會談的，是民進黨自己」。

    國民黨奉勸卓榮泰，少一點政治口水，多一點現實感；不要把對話都抹成投降，不要把和平都講成玩火。把台灣安全當成政治鬥爭工具反覆操作，這才是真正玩火，而且早就玩過頭了。

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