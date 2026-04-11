「水獺媽媽」獨立書店市集說故事！蘇巧慧：盼打造更友善育兒環境

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）化身「水獺媽媽」，和大小朋友分享本土繪本故事。（記者翁聿煌攝）

新北獨立書店「綠書店」於4月11日至12日在中和區4號公園創意廣場舉辦「2026淼渺書市集」，串聯60間獨立書店、出版社、非營利組織參與擺攤，新北市長參選人蘇巧慧11日也以「水獺媽媽」的身分，和大小朋友分享本土繪本故事。

蘇巧慧表示，她經營Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」已5年多，至今錄製超過340集繪本故事，她與市集擺攤的許多獨立書店、出版社都很熟悉，為響應今年「淼渺書市集」活動主題「台灣．特有種」，她不僅準備關於台灣特有種的本土繪本故事，還現場上起「台語小教室」，帶領大小朋友學習穿山甲、台灣藍鵲、梅花鹿等台灣特有種動物的台語，許多小朋友踴躍舉手搶答，氣氛溫馨。

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蘇巧慧說，不論是台語、客語、原住民語，甚至是新住民朋友的語言，每一種語言都可以打開一扇新的大門，她認為趁著小朋友還小的時候，多習慣聽故事、摸書本，以及在生活中聽更多不同的語言，也能讓孩子更加習慣世界的多元、多彩。

除了和大小朋友說故事之外，蘇巧慧也逛起「淼渺書市集」，不僅與各書店互動、合影，也分享她長期支持台灣文創產業，並率先推動「公共出借權」過程，「公共出借權」政策近期再度因許多圖書作者在社群媒體上分享收到補償酬金的喜訊，重獲社會大眾關注，其實她從2019年就開始推動「公共出借權」，希望藉由引入公共出借權的概念，尊重著作權，並提供著作權人公平的報酬，未來補償酬金也將於3月、9月發放，讓更多創作者受惠。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）參加中和區4號公園創意廣場舉行的「淼渺書市集」活動。（記者翁聿煌攝）

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