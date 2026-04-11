為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    三重造勢「讓新北更有型」 黃國昌喊做不好隨時打包走人

    2026/04/11 17:41 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長參選人黃國昌（中）、創黨主席柯文哲（左）誓師大會11日在三重區向日葵廣場舉行，並與新北市議員參選人高呼勝選口號。（記者廖振輝攝）

    新北市長參選人黃國昌（中）、創黨主席柯文哲（左）誓師大會11日在三重區向日葵廣場舉行，並與新北市議員參選人高呼勝選口號。（記者廖振輝攝）

    新北市長選戰升溫，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今日下午在三重舉辦「411讓新北更有型」誓師大會，前黨主席柯文哲站台、館長陳之漢助陣，下午2點活動開始至4點許，現場觀察，未見民眾抗議，但可見部分座位空置。黃國昌在台上激昂喊話「若做不好，隨時打包走人」，柯文哲致詞時支持者也喊出「司法要正義」口號。

    黃國昌今天下午在三重舉辦誓師大會，除柯文哲到場助陣，妻子陳珮琪、陳之漢、基隆副市長邱佩琳，及新北市議員參選人陳世軒、陳怡君、陳語倢、吳亞倫、陳彥廷、林子宇等人也到場聲援、致詞喊話。不過，下午2點活動開始至4點許，現場觀察，雖未見民眾抗議，但現場也可見部分座位空置。

    網紅四叉貓也在社群平台Threads發文，貼出活動現場的情況。他指到現場拍照時是2點10分，現場大約有1000張椅子，前半區、後半區各500張，但由於前半區椅子都還沒坐滿，他推估現場僅300人。

    活動接近尾聲，柯文哲上台喊話，支持黃國昌參選的原因很簡單，因為台灣需要新政治，過去30年台灣政治就是藍綠吵吵鬧鬧，雖然有政黨輪替，但問題沒有解決，人民還是面對低薪、高房租、高房價、缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，「唯一沒有缺的是缺德。」台灣不能再等，新北市也不能再等了，人民需要一個政治的新選擇。

    而黃國昌致詞承諾就任百天內為29區各區解決10個最迫切的問題，也請民眾黨市議員參選人進入議會嚴格監督他，如做不好，他隨時打包走人絕不戀棧。

    造勢現場未見民眾抗議，但可見部分座位空置。（記者羅國嘉攝）

    造勢現場未見民眾抗議，但可見部分座位空置。（記者羅國嘉攝）

    新北市長參選人黃國昌、創黨主席柯文哲誓師大會11日舉行，現場小草支持者聚集。（記者廖振輝攝）

    新北市長參選人黃國昌、創黨主席柯文哲誓師大會11日舉行，現場小草支持者聚集。（記者廖振輝攝）

    民眾黨今日下午在三重舉辦「411讓新北更有型」誓師大會。圖左至右為陳世軒、陳怡君、林子宇、柯文哲、黃國昌、周台竹、陳語倢、吳亞倫、陳彥廷。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨今日下午在三重舉辦「411讓新北更有型」誓師大會。圖左至右為陳世軒、陳怡君、林子宇、柯文哲、黃國昌、周台竹、陳語倢、吳亞倫、陳彥廷。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨前黨主席柯文哲表示，台灣不能再等，新北市也不能再等了，人民需要一個政治的新選擇（記者羅國嘉攝）

    民眾黨前黨主席柯文哲表示，台灣不能再等，新北市也不能再等了，人民需要一個政治的新選擇（記者羅國嘉攝）

    館長陳之漢現身助陣。（記者羅國嘉攝）

    館長陳之漢現身助陣。（記者羅國嘉攝）

    黃國昌致詞承諾就任百天內，為29區各區解決10個最迫切的問題。（記者羅國嘉攝）

    黃國昌致詞承諾就任百天內，為29區各區解決10個最迫切的問題。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播