三重造勢「讓新北更有型」 黃國昌喊做不好隨時打包走人

新北市長參選人黃國昌（中）、創黨主席柯文哲（左）誓師大會11日在三重區向日葵廣場舉行，並與新北市議員參選人高呼勝選口號。（記者廖振輝攝）

新北市長選戰升溫，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今日下午在三重舉辦「411讓新北更有型」誓師大會，前黨主席柯文哲站台、館長陳之漢助陣，下午2點活動開始至4點許，現場觀察，未見民眾抗議，但可見部分座位空置。黃國昌在台上激昂喊話「若做不好，隨時打包走人」，柯文哲致詞時支持者也喊出「司法要正義」口號。

黃國昌今天下午在三重舉辦誓師大會，除柯文哲到場助陣，妻子陳珮琪、陳之漢、基隆副市長邱佩琳，及新北市議員參選人陳世軒、陳怡君、陳語倢、吳亞倫、陳彥廷、林子宇等人也到場聲援、致詞喊話。不過，下午2點活動開始至4點許，現場觀察，雖未見民眾抗議，但現場也可見部分座位空置。

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網紅四叉貓也在社群平台Threads發文，貼出活動現場的情況。他指到現場拍照時是2點10分，現場大約有1000張椅子，前半區、後半區各500張，但由於前半區椅子都還沒坐滿，他推估現場僅300人。

活動接近尾聲，柯文哲上台喊話，支持黃國昌參選的原因很簡單，因為台灣需要新政治，過去30年台灣政治就是藍綠吵吵鬧鬧，雖然有政黨輪替，但問題沒有解決，人民還是面對低薪、高房租、高房價、缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，「唯一沒有缺的是缺德。」台灣不能再等，新北市也不能再等了，人民需要一個政治的新選擇。

而黃國昌致詞承諾就任百天內為29區各區解決10個最迫切的問題，也請民眾黨市議員參選人進入議會嚴格監督他，如做不好，他隨時打包走人絕不戀棧。

造勢現場未見民眾抗議，但可見部分座位空置。（記者羅國嘉攝）

新北市長參選人黃國昌、創黨主席柯文哲誓師大會11日舉行，現場小草支持者聚集。（記者廖振輝攝）

民眾黨今日下午在三重舉辦「411讓新北更有型」誓師大會。圖左至右為陳世軒、陳怡君、林子宇、柯文哲、黃國昌、周台竹、陳語倢、吳亞倫、陳彥廷。（記者羅國嘉攝）

民眾黨前黨主席柯文哲表示，台灣不能再等，新北市也不能再等了，人民需要一個政治的新選擇（記者羅國嘉攝）

館長陳之漢現身助陣。（記者羅國嘉攝）

黃國昌致詞承諾就任百天內，為29區各區解決10個最迫切的問題。（記者羅國嘉攝）

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