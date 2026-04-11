賴瑞隆帶路體驗單軌列車 小英總統朝聖全台歷史最悠久頂樓樂園

立委賴瑞隆（左）陪前總統蔡英文（右）體驗大立空中樂園RIZZ的「單軌列車」。（賴瑞隆提供）

退休後全台爬山健行走透透的前總統蔡英文，今（11）日來到高雄，上午在高雄果嶺自然公園完成至少9洞的洗禮後，立委賴瑞隆下午帶著她前往4月初重新開放的「大立空中樂園RIZZ」，搭乘「單軌列車」由空中遠眺高雄美景，受到高雄大、小朋友熱烈歡迎，感受與天氣一樣熱情的高雄人情味。

蔡英文上午在果嶺自然公園健行途中，吸引不少民眾請求合影及簽名，她逐一詢問民眾是哪裡人，遇到外縣市民眾，立即化身「高雄推廣大使」喊話「要運動的都來高雄」。最後還喊出「這次路線安排的太短了!」讓陪同的市長陳其邁、立委賴瑞隆連連苦笑。

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下午，賴瑞隆帶著蔡英文前往4月初重新開放的「大立空中樂園RIZZ」，他表示，這處空中樂園有超過40年歷史，是許多高雄六、七年級生的回憶，至今仍是全台唯一百貨公司頂樓遊樂園，適逢蔡英文前總統來到高雄，決定帶她一起去朝聖，感受這一輩高雄人甚至跨世代共同的回憶與情懷。

賴瑞隆與蔡英文搭乘「單軌列車」，從空中飽覽高雄美麗市容，無論是進化後的五福圓環，或是鄰近高雄中央公園，都可以看到背後高雄城市進步的軌跡。

蔡英文所到之處依然受到民眾熱烈歡迎，排隊要與她合照、簽名。有民眾特地從屏東來，從最早新北市小英之友會支持到現在；也有民眾表示，從小被爸媽帶到大立空中樂園玩，現在也帶著自己的小孩來玩，還能遇上小英總統是一輩子忘不了的回憶。

蔡英文、賴瑞隆與民眾合影。（賴瑞隆提供）

前總統蔡英文造訪「大立空中樂園RIZZ」，許多民眾爭相拍照、揮手。（賴瑞隆提供）

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