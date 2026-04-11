鄭麗文話沒講完就被清場！畫面曝光中國網友金句連連

「鄭習會」昨舉行，外媒報導指出，國民黨主席鄭麗文在尚未讀畢講詞之前，進行直播的記者就被要求離場。（國民黨提供）

「鄭習會」昨舉行，外媒報導指出，國民黨主席鄭麗文在尚未讀畢講詞之前，進行直播的記者就被要求離場，這是首次國民黨主席訪中，未在直播鏡頭下讀畢講詞。有網友將獲准採訪台媒捕捉到的現場畫面剪輯曝光，引發中國網友討論。

外媒昨日報導指出，鄭麗文在致詞時，話還沒說完現場就進行「清場」，正在拍攝的記者被請離。鄭麗文超過3000字的講稿，大約只有3分之1出現在直播中。報導還引述美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中分析指出，如果用比較善意的方式來解讀，那就是超過約定好的講話時間後，就會請記者離場；另一種解讀是鄭麗文人氣不夠，中國會覺得自己已經非常給面子了，為何還要講這麼久。

請繼續往下閱讀...

中國自媒體帳號「財經冷眼」將台媒直播片段上傳至YouTube，可見鄭麗文才剛開始發言，沒多久後，畫面卻突然晃動，接著視角一路向外，可見大量人員離席，才知道是一眾記者被請離。「財經冷眼」也說，這簡直就是一種羞辱，台灣人應該張開眼睛，看清習近平和中共獨裁的本質。

影片下方，網友紛紛留言表示：「活該！自找沒趣」、「真丢臉」、「到底要有多利益吸引她，要這般自取其辱」、「自己把臉湊上去被抽」、「真的太扯了」。

該影片被轉至X平台後，也引發中國網友討論。不少網友大罵：「傻逼！難道要讓記者全程直播嗎？」、「又在造謠惑眾」、「真他X能造謠」、「閉門會議叫羞辱記者？」

突发！习近平公然羞辱郑丽文！多家媒体直播被掐断…. Xi Jinping openly humiliates Cheng Li-wen! pic.twitter.com/MKXMRO3D3D — 新闻调查 （@xinwendiaocha） April 10, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法