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    首頁 > 政治

    延攬人才 卓榮泰：僑外生畢業2年內自由工作不設限

    2026/04/11 17:25 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰今（11）日出席「2026年僑生就業博覽會」。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰今（11）日出席「2026年僑生就業博覽會」。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰今（11）日出席「2026年僑生就業博覽會」表示，為延攬優秀人才，並促進我國產業發展，政府今（2026）年推出「安心住、好就業」新制度，僑外生畢業後申請延期居留的最長2年期間內，放寬為可「自由工作」，受聘不需由雇主向勞動部申請工作許可，亦無須轉換工作簽證，且工作型態不限於「專門性或技術性」工作，並提供「Talent Taiwan一站式國際人才服務中心」，透過更便利、更簡化的流程，讓僑外生精準對接企業職缺，促進我國產業茁壯發展。

    卓揆指出，目前全世界均極力爭取最優秀人才投入該國產業發展工作，政府跨部會合作讓國際優秀青年來台就學、就業，並發揮所長，協助台灣在經濟成長過程中，更具備研發及生產製造能力。

    卓揆表示，期待未來無論在國內銀行、飯店、餐飲業、高科技產業等，都有來自各國的僑外生和青年工作服務，成為台灣社會的一分子，並協助我國高科技領域發展，未來回到母國後，也能繼續協助其國家高科技發展，這樣台灣成為世界高科技研發、製造的樞紐。

    配合國家延攬及留用國際人才政策，協助僑生銜接臺灣職場，僑委會11日舉辦「2026年僑生就業博覽會」，行政院院長卓榮泰應邀出席並主持啟動儀式。（記者方賓照攝）

    配合國家延攬及留用國際人才政策，協助僑生銜接臺灣職場，僑委會11日舉辦「2026年僑生就業博覽會」，行政院院長卓榮泰應邀出席並主持啟動儀式。（記者方賓照攝）

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