三重誓師大會 黃國昌：「公開透明」成新北DNA

民眾黨新北市長參選人黃國昌今日於三重區舉行「411讓新北更有型」誓師大會。（記者黃子暘攝）

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（11日）於三重舉行誓師大會，黃國昌表示，柯文哲在8年台北市長任內幫市民還債約570億，他也會讓公開透明成為新北市的DNA，成立「財政透明儀表板」供市民監督，他會一天當三天用，承諾就任100天內，為新北29區各區解決最迫切的10個問題。

黃國昌說，2月離開立院後，他走入基層傾聽心聲，他的父親過去曾在汐止務農、在瑞芳挖礦，胼手胝足多年，他在期間看到台北縣（現新北市）的蛻變與成長，相信這座城市能像他一個基層出身的孩子一樣，到美國完成學業、回台灣進入中央研究院與大學任教、走入立法院，充滿希望的城市才能讓下一代有更好的未來，而好的治理奠基在政策需執行到位。

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「我負責任提出八大領域政策藍圖」，黃國昌指出，他將透過科學數據、法律人的理性，務實解決400萬市民最迫切的問題，「生活本不應該這麼難」，他要讓市民、背負「三明治家庭」青年在一天辛苦工作後回家，不用再擔心居住品質、就醫便利、子女教育、父母照顧，這也是一個市府該做的。

黃國昌向在場支持者細數他近期提出的醫療、教育、長照等政見，也表示正因為他在立法院推動財政收支劃分法修法，為新北多爭取每年400多億預算，他會嚴守財政紀律，柯文哲當市長為台北還債570億，他也會在新北貫徹相關理念，成立「財政透明儀表板」供大眾監督，並承諾就任百天內為29區各區解決10個最迫切的問題，也請民眾黨市議員參選人進入議會嚴格監督他，如做不好，「黃國昌隨時打包走人絕不戀棧」。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今日於三重區舉行「411讓新北更有型」誓師大會。（記者黃子暘攝）

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