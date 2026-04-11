黃國昌「新北更有型」誓師大會 柯文哲現身喊用執行力打敗大內宣

民眾黨新北市長參選人黃國昌（右二）今（11）日偕黨籍市議員參選人，在三重區舉行「411讓新北更有型」誓師大會，前民眾黨主席柯文哲（右三）出席相挺。（記者黃子暘攝）

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（11）日偕黨籍市議員參選人，在三重區舉行「411讓新北更有型」誓師大會，京華城弊案等官司纏身的前民眾黨主席柯文哲出席。柯文哲致詞表示，在他被關在監獄、民眾黨被抄家時，黃國昌願承擔責任承擔炮火，而非逃避、算計，這正是他如今可以做領導人的最重要原因，黃國昌的政見都是有根據、可執行的，他將用專業治理而非口號，拜託市民支持黃國昌用執行力打敗「大內宣」，把新北交給黃國昌，把台灣拿回手中。

柯文哲說，社會對黃國昌有太多標籤，請支持者一起幫黃把標籤撕掉，台灣過去雖有政黨輪替，但問題都沒解決，台灣、新北不能再等，黃國昌是堅持理想向前衝、不屈服的人，始終站在有權者的對立面，如去民進黨跟權貴混一定吃香喝辣，他卻為居住正義、司法改革與理想奮戰，不肯妥協，走在孤獨寂寞的第三勢力道路，揭發私菸案、im.B詐騙案等，也因此樹立許多敵人，正是因為黃國昌讓那些人很難賺錢。

請繼續往下閱讀...

柯文哲指出，台灣需要無後顧之憂、不顧及地方派系利益，不看上面長官意思辦事的人，民眾黨無藍綠龐大資源、地方樁腳、撒幣宣傳、好聽口號，這是黃國昌的弱點，也是他的最大優點，一人在順風做得好不稀奇，要看一個人逆風時做了什麼，黃國昌在民眾黨逆境時勇於承擔，2024年總統大選民眾黨的政見，也在立院一一執行。

「黃國昌當市長會遵守財政紀律」，柯文哲表示，遵守財政紀律、尊重制度努力做事，才能帶領城市往前進，要改變台灣政治文化、跳脫藍綠意識形態鬥爭，路還很長，但若支持者心中還有期望，希望台灣民主、自由、多元、人權、關懷弱勢、永續經營，就支持黃國昌當市長，新北市民可以選擇活在新政治文化中。

前民眾黨主席柯文哲出席「411讓新北更有型」誓師大會，他肯定黃國昌的政見都是有根據、可執行的，將用專業治理而非口號，拜託市民支持黃用執行力打敗「大內宣」，（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法