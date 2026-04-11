遭中國官媒文字閹割！鄭麗文發言80％被消音 關鍵訴求全被刪

中國官媒新華社事後報導鄭麗文發言，長約3200字的內容僅剩約600字，尤其是涉及台灣參與國際組織等重要具體訴求，全遭「閹割」。（路透）

國共兩黨昨日舉行「鄭習會」，然而，在國民黨主席鄭麗文尚未讀畢講詞之前現場記者就被要求離場；不僅如此，中國官媒《新華社》事後報導鄭麗文發言，長約3200字的內容僅剩約600字，尤其是涉及台灣參與國際組織等重要具體訴求，全遭「閹割」。

鄭麗文此次在北京發表了內容詳盡的演說，全文約3250字，涵蓋兩岸歷史、文明復興及五大具體主張。但觀察《新華社》的報導，僅保留了約650字，內容高度鎖定在「認同九二共識、反對台獨」、「炎黃子孫一家人」以及她稱讚中國發展成就，呼籲兩岸共同克服全球複雜局勢，要一起「堅定走下去」等內容。

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鄭麗文在本次談話全文中，明確提出「五點主張」，包含最具政治敏感度的「在政治互信中增進台灣國際活動空間」。她具體點名希望促成台灣重返世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO），並探索加入 RCEP 與 CPTPP 等區域經濟組織。

然而，這些代表台灣民意與國際生存空間的關鍵發言在《新華社》的報導中隻字未提。

此外，鄭麗文在發言時提到「人工智慧倫理」、「新能源」及「氣候變遷」等現代文明議題，試圖提升兩岸交流的維度；但在中方的處理下，這些跨領域的願景全被簡化為籠統的「交流合作」。

《新華社》該篇報導以「鄭麗文：只要對兩岸和平有幫助的事，都願意去做」為標題，報導刻意淡化了鄭麗文對「制度性解決方案」與「相互尊重不同制度」的呼籲，轉而將報導定調為台灣政治人物向中國「交心」的單向論述。

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