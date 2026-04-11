國民黨疑替中共卡國防特別預算 律師：恐涉反滲透法、可處3年以下徒刑

1.25兆軍購特別條例仍卡在立法院，圖為國防部長顧立雄（前左）與國民黨立委馬文君（前右）溝通。（資料照）

本報獨家報導，1.25兆軍購特別條例目前卡在立法院，中共高層希望國民黨繼續延宕，至少要拖到5月14、15日「川習會」舉行後再說。名綸法律事務所主持律師房彥輝表示，若相關人士真有此行為，恐已涉犯反滲透法第5條，可處3年以下有期徒刑。

本報獨家報導，中共高層希望國民黨延宕卡在立法院的1.25兆軍購特別條例，中方希望讓北京多個籌碼對美談判，屆時川普或許會因此減少或停止對台灣的武裝，國民黨也可以順勢減除壓力，責任即不會在國民黨身上。

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房彥輝指出，若相關人士真有此行爲，恐已涉犯反滲透法第5條，受滲透來源境外敵對勢力之政府、政黨等組織或人員指示，就涉及國家安全之國防事務進行遊說，可處3年以下有期徒刑。

法界人士表示，若接受中共指示行動，配合其政治或軍事策略、影響國家重大決策如軍購、外交，可能涉及為敵對勢力發展組織、或從事不法合作行為，可適用《國家安全法》。至於《反滲透法》的部分，若符合受中共滲透來源指示、委託或資助、在台灣從事政治活動如操作法案、影響政策、操作輿論，就可能違反《反滲透法》。

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