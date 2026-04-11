對比鄭習會？美眾院外委會共和黨團官宣「川賴照」

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團在社群平台X發文，強調台灣關係法對確保台灣安全的重要性。貼文照片把美國總統川普與總統賴清德並列，象徵美台官方穩固的盟友關係。（截自美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團官方X）

昨日是「台灣關係法」立法47週年，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團特別在社群平台X發文紀念，強調該法長期以來不僅確保台灣安全，更是抵禦中國共產黨侵略的堅實堡壘。特別的是，貼文的照片是把美國川普總統與賴清德總統並列，背景還有兩國的國旗，象徵美台官方穩固的盟友關係。

國民黨主席鄭麗文正在訪中國，昨並與中共總書記習近平進行「鄭習會」。相較於中共利用國共合流，試圖改變川普政府的台海政策，同樣代表美國外交路線的眾院外委會共和黨團，則用「川賴」合成照片，說明台灣對美國有重要的戰略意義，也被解讀是傳達對賴政府對外政策的支持之意。

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針對「台灣關係法」立法屆滿47週年，賴總統昨也透過臉書說，這部法律加上美國對台「六項保證」，不僅是雙方持續深化友誼的鐵證，更是印太區域穩定安全的關鍵基石。美國在台協會（AIT）也發出聲明肯定此政策架構的成功，使台灣在民主、經濟與社會制度方面均取得令人讚嘆的進展，更讓台灣「成為舉世稱羨的典範」。

此外，多位美國議員也於社媒貼文肯定台灣關係法是美台關係的基礎。美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特並在社媒X回應總統賴清德的推文寫道，近半世紀前，美國國會通過台灣關係法，這是美台關係的基石。此後，在共有民主價值、經濟連結與雙邊安全利益上，關係日益茁壯。身為眾院國會台灣連線共同主席，期待持續強化雙邊關係，堅定反對區域脅迫。

近期訪台的民主黨籍聯邦眾議員貝耶貼文說，近50年來，台灣關係法保障啟發台灣民主，強化經濟互惠夥伴關係，支持印太區域穩定；這是美國外交政策深思熟慮成果的範例。民主黨籍聯邦眾議員莫瑞勒推文強調，這是美國跨黨派對和平、穩定與民主夥伴關係的承諾；台灣仍是不可或缺的經濟與文化夥伴，我們堅定支持台灣的安全與自決。民主黨籍聯邦眾議員戴貝尼貼文寫道，台灣是美國最親近的友人及貿易夥伴之一，將會繼續支持堅強的雙邊夥伴關係。

眾院外交委員會共和黨團在貼文中寫道，近50年來，該法保障了台灣的安全，並維護了美國在印太地區的利益。時至今日，「台灣關係法」依然是抵禦中國共產黨侵略的堅實堡壘。這項法律確保了台灣的安全，並強化美國在印太地區的利益。」貼文的照片是把美國川普統與賴清德總統並列。

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