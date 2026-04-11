保密防諜人人有責非口號 林志潔：手機翻拍值日表、菜單都可能出事

保密防諜人人有責非口號，國安諮詢委員林志潔認為國人應小心敵對勢力手機翻拍截圖等各種資訊流出與對價情況。（照片取自林志潔臉書）

近期多起共諜案發生，剛借調接任總統府國資諮詢委員的陽明交大法律特聘教授林志潔提到，保密防諜人人有責不是口號，國安議題及敵對勢力滲透更是不能等閒視之，她分享，這幾年，敵對勢力最常用的滲透方式之一，是蒐集各種看來非軍事機密的破碎資訊，例如值日表或是國軍膳食菜單，甚至是車輛出勤紀錄。尤其現在手機翻拍截圖傳送很容易，國人應小心謹慎。

林志潔提到，手機翻拍截圖傳送實在太容易，許多人都覺得無所謂，但如果認為以幾千到幾萬台幣的對價，交換這些看來不是機密的資訊沒什麼大不了，就大錯特錯了。

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她指出，這些滲透行動有兩大意義，第一是養成我方軍人或民眾一種資訊可以換錢的習慣，降低對中國和接觸方戒心 （你已經習慣用資訊換錢了，就算以後要的是機密資訊，恐怕你也無力拒絕了）；第二是這些看起來不怎麼重要的資訊，拼湊起來，卻可成為了解我國防禦全景的方法。

她認為，這不是資訊重要與否的問題，而是國安意識有無的問題。全民的國安意識，對資訊審慎的態度，非常重要。她也提醒學生和國人更要謹慎看待這些資訊的流出。

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