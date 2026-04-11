為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    被罵三字經又遭造謠詐團 民眾黨嘉市議員參選人提告4網友

    2026/04/11 14:45 記者王善嬿／嘉義報導
    民眾黨提名東區議員參選人林昱孜近日提告4網友，呼籲網友理性討論。（記者王善嬿攝）

    民眾黨提名東區議員參選人林昱孜近日提告4網友，呼籲網友理性討論。（記者王善嬿攝）

    嘉義市市長、議員選情持續升溫，民眾黨提名東區市議員參選人林昱孜，個人臉書近2週遭網友以三字經、侮辱女性字眼留言，甚至還造謠是詐騙集團，林昱孜日前向警方報案提告4名網友涉誹謗、違反公職人員選舉罷免法、公然侮辱等罪。

    林昱孜說，近兩個星期在網路社群臉書、Threads等平台，受到4名網友分別以「你是做詐騙集團」、「操你媽臭婊子」等文字造謠、侮辱性留言，她認為公共討論有不同立場很正常，網友可以認同、質疑、批評她，只要基於事實與理性，她都願意面對、回應，然而這4名網友的言論，已經不是「批評」，而是辱罵與性別羞辱，已不只針對她個人，更是對女性的貶低與踐踏。

    林昱孜表示，這些網友的留言不只一次出現，只要她發布貼文，就會如影隨形在底下留言，上萬名網友都能瀏覽，可能影響議員、市長選舉；可以接受不同立場討論，但這些言論已涉及謾罵、人身攻擊及性別侮辱，跨越言論自由底線，4月6日晚間11點許，她已經到嘉義市警察局第一分局八掌派出所提告，捍衛自身權利，她不會受此打擊，絕對參選到底。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播