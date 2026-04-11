被罵三字經又遭造謠詐團 民眾黨嘉市議員參選人提告4網友

民眾黨提名東區議員參選人林昱孜近日提告4網友，呼籲網友理性討論。（記者王善嬿攝）

嘉義市市長、議員選情持續升溫，民眾黨提名東區市議員參選人林昱孜，個人臉書近2週遭網友以三字經、侮辱女性字眼留言，甚至還造謠是詐騙集團，林昱孜日前向警方報案提告4名網友涉誹謗、違反公職人員選舉罷免法、公然侮辱等罪。

林昱孜說，近兩個星期在網路社群臉書、Threads等平台，受到4名網友分別以「你是做詐騙集團」、「操你媽臭婊子」等文字造謠、侮辱性留言，她認為公共討論有不同立場很正常，網友可以認同、質疑、批評她，只要基於事實與理性，她都願意面對、回應，然而這4名網友的言論，已經不是「批評」，而是辱罵與性別羞辱，已不只針對她個人，更是對女性的貶低與踐踏。

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林昱孜表示，這些網友的留言不只一次出現，只要她發布貼文，就會如影隨形在底下留言，上萬名網友都能瀏覽，可能影響議員、市長選舉；可以接受不同立場討論，但這些言論已涉及謾罵、人身攻擊及性別侮辱，跨越言論自由底線，4月6日晚間11點許，她已經到嘉義市警察局第一分局八掌派出所提告，捍衛自身權利，她不會受此打擊，絕對參選到底。

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