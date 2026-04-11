又喊司法不公！柯文哲一審判決書公開 黃國昌質疑與新聞稿「不一致」

民眾黨新北市長參選人黃國昌質疑，北院判決理由與先前新聞稿內容存在關鍵不一致，疑似「悄悄改掉」部分論點，並痛批法官對偵審過程中的違法濫權隻字未提，才導致台灣司法不被人民信任。（記者廖振輝攝）

前台北市長柯文哲涉京華城收賄及圖利案，台北地院一審依收賄、侵占及背信罪重判17年徒刑、褫奪公權6年，10日完整判決書出爐，合議庭羅列包括收受財團210萬元賄賂、侵占政治獻金與木可公司資產等四大量刑理由。對此，民眾黨新北市長參選人黃國昌質疑，北院判決理由與先前新聞稿內容存在關鍵不一致，疑似「悄悄改掉」部分論點，並痛批法官對偵審過程中的違法濫權隻字未提，才導致台灣司法不被人民信任。

柯文哲涉京華城收賄圖利等案，北院上月26日宣判，依收賄、公益侵占及背信罪判處17年徒刑、褫奪公權6年。完整版判決書10日出爐，合議庭羅列包括收受210萬元賄賂、侵占政治獻金600萬元及木可公司6000萬元、挪用眾望基金會800萬元、否認犯行及態度不佳。黃國昌今天在三重向日葵廣場舉行誓師大會，柯文哲也將於下午3點出席喊話。不過現場觀察，下午2點活動開始後，支持者陸續進場，仍可見部分座位空置。

請繼續往下閱讀...

針對判決理由，黃國昌受訪指稱，對判決書內容表達「極度驚訝」，北院新聞稿當初認定的某些犯罪關聯，在正式判決理由中竟然完全消失，質疑是北院新聞稿自行捏造，或是因受社會質疑才悄悄修改。他強調，宣判時判決書理應已完成，不該出現理由與新聞稿不一致的情形，這部分台北地方法院應公開說明。

至於硬要扯到柯文哲施壓司法，黃國昌認為，為什麼台灣司法這麼不被人民信任，尤其判決理由與新聞稿不一致，更令人質疑。另外，判決理由對於前北市都發局長黃景茂證詞被偽造的部分，一句話都沒有提？他要提醒，公務員包括法官在執行職務時，如果發現犯罪，有依法告發的責任與義務，但法官對於整個偵審過程中的違法濫權，甚至涉及明確犯罪行為，卻隻字未提，這讓他非常驚訝，這也反映出，為什麼這麼多人民不信任司法。

至於外界質疑接下來造勢活動會為柯文哲喊冤？黃國昌說，大家拭目以待。而今日活動核心是提出新北市政策願景，對於網路側翼的過度想像與抹黑，他不會放在心上。

另外，審理柯文哲案的台北地方法院法官許芳瑜，在遴選中可能成為二審法官。黃國昌表示，在正常的民主法治國家，法官的升遷與調任不應成為質疑焦點；但在台灣，更應回到根本問題思考，為何在民進黨主政下，司法愈來愈不受人民信任，這才是社會真正應該關切的重點。

新北市議員陳世軒致詞。（記者羅國嘉攝）

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天在三重向日葵廣場舉行誓師大會，下午2點活動開始，現場觀察，支持者陸續進場，但仍可見部分座位空置。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法