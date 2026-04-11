「鄭習會」分裂台灣社會 學者重批：中國公然介入台灣政治

國民黨主席鄭麗文（左）與中國共產黨總書記習近平（右）會面。（美聯社資料照）

「鄭習會」昨在北京舉行，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今（11）日表示，「鄭習會」不是交流而是中國公然介入台灣政治。中國不需要直接介入制度運作，就能讓台灣在自身政治對立中持續消耗。當社會對立擴大、政治共識無法形成，台灣的決策能力與對外行動空間自然被壓縮，「中國甚至不需要出手，台灣就會在內部分裂中消耗自己，這正是中國要的結果」。

洪浦釗分析，當習近平強調兩岸同屬中華民族，並透過「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷」這套論述，將台灣議題納入中國內部事務框架時，鄭麗文隨後提出「台灣海峽不會成為外力介入的棋盤」，這樣的說法在邏輯上是延續，而不是回應，「這已不只是立場接近，而是對中國內政敘事邏輯的實質承接」。

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「國共立場綁在一起，特別是在『和平』詮釋上」，洪浦釗強調，台灣追求的和平，是建立在中國不放棄武力犯台的威脅下，透過強化自我防衛能力與國際合作，以維持印太區域的和平與穩定；但在這次國共互動中，和平被改寫為降低對抗、排除外力、強調內部處理。當安全不再是前提，和平就從實力支撐的穩定，轉變為對中國單方面善意的期待。

洪浦釗認為，當威脅被淡化，國防預算、軍購與國際安全合作等議題，就容易被重新排序，甚至被視為可以延後的選項。一旦這種變化持續累積，將直接反映為防衛準備與意念的落差，同時削弱台灣與主要安全夥伴之間的互信基礎。

洪浦釗表示，對台灣更深一層的影響，是政黨競爭正在變質。當朝野對基本問題的認知南轅北轍，立法院議事運作自然會陷入無止境的立場對抗，政策討論也難以回到內容本身。政府任何重大決策，都可能被重新解讀為政治表態，而不是公共利益的選擇，結果就是推動遲滯、反覆拉扯，甚至陷入無限拖延，進而拖累整體國家發展。

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