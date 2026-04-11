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    首頁 > 政治

    陳佩琪不忍了！將申調扁帽工廠、小英商號、賴桑小舖資料

    2026/04/11 13:54 即時新聞／綜合報導
    柯文哲夫人陳佩琪。（資料照）

    柯文哲夫人陳佩琪。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城等案一審判刑17年，完整判決書昨（10）日出爐。柯文哲夫人陳佩琪今日指出，將請民眾黨黨部安排，下週就去監察院申請陳水扁的「扁帽工廠」、蔡英文的「小英商號」和賴清德的「賴桑小舖」三個政治獻金帳戶的申報內容。看看上述三公司的收入名目以及支出流向「到底是怎麼申報的，為何就沒有貪汙侵占的問題？」

    陳佩琪日前在臉書發文批評北檢，其中一句寫「我們錢還在木可公司內」，被認為凸顯柯文哲透過木可侵占政治獻金犯意及犯行明確。她對此相當不滿，認為她的本意「我們的木可公司的錢」遭到錯誤解讀，還曾爆粗口大罵網友。

    今日她再度發文指出，昨日全案判決內容出來後，媒體、柯黑都在打說「木可」是政治獻金，沒依法申報，所以所有款項收入和使用都是貪汙侵占。她請黨部安排，下週有空就要去監察院申請「扁帽工廠」、「小英商號」和「賴桑小舖」這三個政治獻金帳戶的申報內容。

    陳佩琪說，監察院應該不會主動給他們，所以將主動去申請，找到範本再向大家報告。她也說，等申請到上述三家公司的申報資料後，看看他們的收入是什麼名目，使用支出去哪裡，「到底是怎麼申報的，為何就沒有貪汙侵占的問題？」

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