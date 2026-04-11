台北市8樓以上建物逾3成 內政部辦公寓管理人員防災士培訓

內政部次長董建宏表示，台北是全台高樓大廈最集中的地區，在全台4萬4324棟8樓以上住宅建物中，台北市有1萬3697棟、占比高達31%，因此社區的第一線應變力成為都市韌性的核心關鍵。（內政部提供）

台北市8樓以上住宅建物比例占全國31%。內政部今天在台北市針對公寓大廈管理人員舉辦防災士培訓課程，盼在災害發生時即可協助住戶引導避難、掌握並通報災情。此外，內政部長劉世芳今天也赴高雄參與防災士培訓課程開訓，期許今年防災士培訓能達20萬人。

內政部今天透過新聞稿指出，全國性宗教財團法人台灣創價學會基金會今年度預計辦理6場防災士培訓課程、培訓450名會員，劉世芳今天在創價學會創價美術館館長呂慧甄陪同下，出席第3場培訓課程開訓典禮，向現場學員表達肯定，並感謝台灣創價學會多年投入公益，更主動承擔民間防災教育角色。

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劉世芳致詞時說，為擴大防災量能，內政部近年持續推動防災士培訓，目前全國已有超過11萬人取得防災士資格，透過15小時的簡易訓練即可取得證書，在災害來臨時及時投入救援，成為政府與社區第一線的支援力量，像是近期發生在台鐵、高鐵上有人身體不適情況，如果此時車上有防災士協助急救，有望提高傷患存活率。

她也提到，除宗教團體外，近年也有多個公益與NGO團體陸續參與防災士培訓，包括主婦聯盟、獅子會、計程車司機及大樓管理委員會委員等，展現社會各界共同投入防災工作的力量，期盼防災士人數今年能達到20萬人，未來學校、社區及各類社團如有意願辦理培訓，內政部將提供必要協助。

此外，內政部今天在台北市大同靜思堂舉辦「115年度公寓大廈管理人員防災士培訓課程」。內政部次長董建宏表示，台北是全台高樓大廈最集中的地區，在全台4萬4324棟8樓以上住宅建物中，台北市有1萬3697棟、占比高達31%，因此社區的第一線應變力成為都市韌性的核心關鍵。

董建宏指出，台北的社區第一線防災應變能力格外重要，公寓大廈管理人員若具備基本防災與應變能力，在災害發生時即可協助住戶引導避難、掌握並通報災情，是社區安全的重要支援力量。本次培訓為期2日，課程內容包含災害認識、急救措施（CPR與AED操作）、社區避難收容機制及居家防護等，透過情境演練強化學員在災害情境下的判斷與應變能力。

據內政部規劃，「公寓大廈管理人員防災士培訓」還有3場次，桃園場將於4月13日至14日舉辦，新北場則分為兩梯次，分別於4月16日至17日及4月21日至22日辦理，皆為全天課程。

內政部長劉世芳今天也赴高雄參與防災士培訓課程開訓，期許今年防災士培訓能達20萬人。（內政部提供）

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