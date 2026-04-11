林國漳推「百萬大樹種宜蘭」 合體彭啓明共繪綠色願景

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）推「百萬大樹種宜蘭」，合體環境部長彭啓明共繪綠色願景。（林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出「百萬大樹種宜蘭」政見，今天出席耕莘健康管理專科學校舉辦的植樹示範行動時，獲環境部長彭啓明高度肯定，允諾會全力支持，並將推動「都市林倍增」計畫，共繪綠色願景。

林國漳說，傳統散落式種樹，已不足以應對環境挑戰，必須有計畫性進行，包括高山地區透過「禁伐」與大規模造林防治災損，平原城鄉則規劃設置300處「微型森林」，以台灣原生種植栽，營造城市森林感。。

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他說，海岸線部分，則應強化定砂防風林，守護「龜蛇把海口」的特殊地理指標，並預計投入20億元預算，讓宜蘭成為與自然共生的示範區。未來更將擴大植樹行動規模，讓「百萬大樹」從一場場示範行動出發，逐步落實為宜蘭的永續日常。

彭啓明說，總統賴清德高度重視，認為植樹不只是「百年樹人」，更是減碳、遮蔭與改善空氣品質的關鍵手段，賦予環境部重任，規劃全台植樹新藍圖，首要目標是推動都市森林倍增，「希望未來民眾從捷運站走到辦公室，沿路都能有涼爽樹蔭。」

彭啓明也說，肯定林國漳的宜蘭百萬植樹計畫，將全力協助尋覓資金與土地，未來也會建構完善的公私協力平台，推動全民認養與企業參與，讓植樹不只是口號，而是全台共同追求的美麗實績。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天則在冬山鄉宣布「挺立三明治世代」政見，推出每月1千元育兒消費券、一鄉鎮一公托、65歲免健保費及普發重陽敬老金四大「減壓」政策。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右2）提出「百萬大樹種宜蘭」政見，今天和環境部長彭啓明（右3）出席耕莘健康管理專科學校舉辦的植樹示範行動。（林國漳競辦提供）

環境部長彭啓明（左2）肯定林國漳（左1）的「百萬大樹種宜蘭」願景。（林國漳競辦提供）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右3）今天在冬山鄉宣布「挺立三明治世代」政見。（吳宗憲競辦提供）

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