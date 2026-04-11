鄭麗文喊兩岸共探CPTPP 邱志偉：替北京鋪路傷害台灣

兼任立法院推動台灣加入CPTPP策進會長的民進黨立委邱志偉。（資料照）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平昨在北京會晤，鄭主張，兩岸得探索台灣加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。對此，民進黨立委邱志偉今（11日）批評，中國不符CPTPP的高標準，因此台灣應避免被綁在一起，如今鄭無異是替北京鋪路，恐使國際誤判台灣立場、甚至影響台灣入會時機，應向國人道歉。

「習鄭會」昨天落幕，兼任立法院推動台灣加入CPTPP策進會長的邱志偉分析，從會面安排、接待形式到公開談話內容來看，這場鄭習會不僅毫無對等可言，更可說是國民黨歷任主席訪中過程中，待遇最差、立場最軟、用語最貼近中共語境的一次會面。整體表現不僅未替台灣爭取尊嚴與空間，反而處處自我矮化，甚至釋放錯誤政治訊號，令人高度憂心。

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邱志偉說，真正令人憤怒的，是鄭麗文提到兩岸可共同探索台灣加入RCEP及CPTPP，充分暴露其對國際經貿架構缺乏基本常識。尤其CPTPP是高標準經貿架構，中國不符其高標準。鄭麗文主動將台灣入會與兩岸共同探索掛勾，不僅錯誤，更可能對台灣爭取加入CPTPP造成實質傷害。

邱志偉強調，自己過去在國際場合爭取各國支持台灣加入CPTPP時，始終強調台灣應以自身條件與能力被獨立審視，而不是被中國牽制、被兩岸框架綁架。鄭麗文如今拋出這種說法，無異是在替北京鋪路，讓台灣未來可能被拖入類似WTO入會時的處理模式。若因此造成CPTPP成員對台灣立場產生誤判，甚至影響我國入會時機，鄭麗文當然應向國人道歉。

此外，邱志偉提及，昨天也是「台灣關係法」立法47週年，台灣在47年前就已在國際現實中，逐步與「中國」概念切割，並在民主化之後建立起屬於台灣自己的主體認同與國際定位。如今鄭麗文卻在與習近平會面時，主動使用倒退數十年的政治語彙，這不只是國際知識不足，更是對台灣多年來民主發展與國際努力的自我否定。

對於鄭麗文宣稱台海不應成為外力介入棋盤，邱志偉指出，所謂排除外力介入，說穿了就是要求美國、日本等支持台海和平穩定的民主國家退場；鄭麗文此番說法，不是在促進和平，而是在替中國削弱國際對台支持尋找正當性，讓台灣暴露在更高風險之中。

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