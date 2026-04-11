為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨台中議員布局揭曉！提名沙鹿里長陳永祥 恐衝擊現任陳廷秀

    2026/04/11 11:51 記者張軒哲／台中報導
    沙鹿區六路里長陳永祥將代表民眾黨參選台中市議員。（陳永祥提供）

    沙鹿區六路里長陳永祥將代表民眾黨參選台中市議員。（陳永祥提供）

    民眾黨台中市議員提名逐步進行，中央委員會日前已通過提名沙鹿區六路里里長陳永祥參選台中市第2選區（清水、梧棲、沙鹿），由於民眾黨屢次力邀市議員陳廷秀代表白營參選，陳廷秀評估後，將繼續以無黨籍參選，早已加入民眾黨的陳永祥指出，盼能替海線鄉親爭取更完善的建設，決定參選。

    陳永祥長期在沙鹿服務民眾，也是海線地區少數的民眾黨里長，與前立委蔡壁如關係良好，去年大罷免期間，蔡壁如挺身支持藍委，還選在陳永祥服務處接受媒體聯訪。

    陳永祥說，擔任里長期間，發現許多基層問題的根源，往往需要更上位、更全面的市府政策來配合，海線地區擁有豐富的自然資源與勤奮的民眾，但交通、醫療與教育資源，仍有進步的空間，決定帶著在基層磨練出的勇氣與執行力，走入議會，將「六路經驗」推廣到整個海線。

    陳廷秀今日表示，民眾黨有先詢問他入黨意願，但自已的支持者各黨派都有，他也秉持服務不分黨派，婉拒加入民眾黨，陳永祥代表民眾黨參選，確實會互相衝擊，他會繼續努力爭取選民認同。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播