民眾黨台中議員布局揭曉！提名沙鹿里長陳永祥 恐衝擊現任陳廷秀

沙鹿區六路里長陳永祥將代表民眾黨參選台中市議員。（陳永祥提供）

民眾黨台中市議員提名逐步進行，中央委員會日前已通過提名沙鹿區六路里里長陳永祥參選台中市第2選區（清水、梧棲、沙鹿），由於民眾黨屢次力邀市議員陳廷秀代表白營參選，陳廷秀評估後，將繼續以無黨籍參選，早已加入民眾黨的陳永祥指出，盼能替海線鄉親爭取更完善的建設，決定參選。

陳永祥長期在沙鹿服務民眾，也是海線地區少數的民眾黨里長，與前立委蔡壁如關係良好，去年大罷免期間，蔡壁如挺身支持藍委，還選在陳永祥服務處接受媒體聯訪。

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陳永祥說，擔任里長期間，發現許多基層問題的根源，往往需要更上位、更全面的市府政策來配合，海線地區擁有豐富的自然資源與勤奮的民眾，但交通、醫療與教育資源，仍有進步的空間，決定帶著在基層磨練出的勇氣與執行力，走入議會，將「六路經驗」推廣到整個海線。

陳廷秀今日表示，民眾黨有先詢問他入黨意願，但自已的支持者各黨派都有，他也秉持服務不分黨派，婉拒加入民眾黨，陳永祥代表民眾黨參選，確實會互相衝擊，他會繼續努力爭取選民認同。

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