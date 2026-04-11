為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    羅智強陪陳冠安走完「港湖百萬步」 力挺新人參政

    2026/04/11 12:34 記者孫唯容／台北報導
    羅智強說，只要國民黨需要有論述的戰場，陳冠安都義不容辭幫忙，「甚至在大罷免期間，熱心到被抓」，還要他半夜去保釋陳冠安。（記者孫唯容攝）

    羅智強說，只要國民黨需要有論述的戰場，陳冠安都義不容辭幫忙，「甚至在大罷免期間，熱心到被抓」，還要他半夜去保釋陳冠安。（記者孫唯容攝）

    國民黨立委羅智強今（11）日陪同子弟兵、北市第二選區（南港內湖）國民黨擬參選人陳冠安，一同完成「港湖百萬步」行動，兩人走進最後一里「南港里」，一一向民眾懇託。羅智強希望民眾給予新人機會當選，而陳冠安也說，接下來將啟動「港湖同樂會」關注親子議題。

    羅智強說，很開心今天來陪伴陳冠安完成「港湖百萬步」的最後一哩路，他對陳冠安有三個推薦。第一，陳冠安勇敢、正派，只要國民黨需要有論述的戰場，陳冠安都義不容辭幫忙，「甚至在大罷免期間，熱心到被抓」，還要他半夜去保釋陳冠安。

    羅智強也說，第二，陳冠安有專業、有能力，不少國民黨的立委，遇到議題被民進黨圍剿，都會跟他說希望可以借用陳冠安，「有些委員的文章，都是陳冠安幫忙寫的」；最後，陳冠安是在地子民，對港湖很了解，他勤走基層，透過「港湖百萬步」行動，一步一腳印更認識在地，希望可以當選議員，為港湖的建設努力。

    陳冠安表示，在「港湖百萬步」行動中，他總共走了900公里、147萬步，走壞了羅智強送他的鞋子，以及他自己的鞋，是很開心的一段旅程，透過徒步的方式，在大街小巷認識了港湖所有巷弄，還有在地的民眾。他也說，今天是港湖百萬步最後一哩路，接下來他也會推出「港湖同樂會」的企劃，前進港湖的社區、公園舉辦親子活動，關心在地民眾的生活。

    國民黨立委羅智強今（11）日陪同子弟兵陳冠安，一同完成「港湖百萬步」行動。（記者孫唯容攝）

    國民黨立委羅智強今（11）日陪同子弟兵陳冠安，一同完成「港湖百萬步」行動。（記者孫唯容攝）

    羅智強和民眾寒暄。（記者孫唯容攝）

    羅智強和民眾寒暄。（記者孫唯容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播