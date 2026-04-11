羅智強陪陳冠安走完「港湖百萬步」 力挺新人參政

羅智強說，只要國民黨需要有論述的戰場，陳冠安都義不容辭幫忙，「甚至在大罷免期間，熱心到被抓」，還要他半夜去保釋陳冠安。（記者孫唯容攝）

國民黨立委羅智強今（11）日陪同子弟兵、北市第二選區（南港內湖）國民黨擬參選人陳冠安，一同完成「港湖百萬步」行動，兩人走進最後一里「南港里」，一一向民眾懇託。羅智強希望民眾給予新人機會當選，而陳冠安也說，接下來將啟動「港湖同樂會」關注親子議題。

羅智強說，很開心今天來陪伴陳冠安完成「港湖百萬步」的最後一哩路，他對陳冠安有三個推薦。第一，陳冠安勇敢、正派，只要國民黨需要有論述的戰場，陳冠安都義不容辭幫忙，「甚至在大罷免期間，熱心到被抓」，還要他半夜去保釋陳冠安。

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羅智強也說，第二，陳冠安有專業、有能力，不少國民黨的立委，遇到議題被民進黨圍剿，都會跟他說希望可以借用陳冠安，「有些委員的文章，都是陳冠安幫忙寫的」；最後，陳冠安是在地子民，對港湖很了解，他勤走基層，透過「港湖百萬步」行動，一步一腳印更認識在地，希望可以當選議員，為港湖的建設努力。

陳冠安表示，在「港湖百萬步」行動中，他總共走了900公里、147萬步，走壞了羅智強送他的鞋子，以及他自己的鞋，是很開心的一段旅程，透過徒步的方式，在大街小巷認識了港湖所有巷弄，還有在地的民眾。他也說，今天是港湖百萬步最後一哩路，接下來他也會推出「港湖同樂會」的企劃，前進港湖的社區、公園舉辦親子活動，關心在地民眾的生活。

國民黨立委羅智強今（11）日陪同子弟兵陳冠安，一同完成「港湖百萬步」行動。（記者孫唯容攝）

羅智強和民眾寒暄。（記者孫唯容攝）

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