鄭麗文稱台海不當外力棋盤 沈有忠嗆：自甘淪為中共統戰棋子

中華亞太菁英交流協會今天舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視」座談會，陸委會副主委沈有忠發表短講。（記者廖振輝攝）

「鄭習會」昨舉行，國民黨主席鄭麗文將台灣與台海，比喻成棋子與棋盤，稱不讓台海成為外力介入的棋盤。對此，陸委會副主委沈有忠今天表示，鄭麗文在此時間點到中國呼應中共的「棋子說」，這種漠視中共軍機、軍艦擾台、圍台軍演，破壞區域穩定和平，才是自甘成為中共倚武謀統、以武擾民的一個棋子。

中華亞太菁英交流協會今天舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視」座談會，邀請陸委會副主委沈有忠進行演講。

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沈有忠首先表示，不管鄭麗文跟習近平握手幾秒、習請她吃了什麼樣厲害的菜，都不會改變中共只想消滅中華民國，只想要一國兩制、併吞台灣的事實。他說，若要和習近平談和平、談未來願景的話，應請他正視中華民國的存在，請他正視台灣人民不要一國兩制，請他正視台灣呼籲前途應該由台灣2300萬人共同決定。

鄭麗文「遠民主、親共產、親獨裁」態度令人遺憾

沈有忠說，若不談這些，「習鄭會」的結果，就只會變成出賣台灣中華民國的國家主權，並傷害台灣好不容易得來的自由民主。鄭麗文這趟訪中，迎合中共的敘事，並忽略了台灣主流民意，甚至淪為「習總機」，鄭麗文的態度是「遠民主、親共產、親獨裁」的態度，令人遺憾。

沈有忠也提出多項觀察，他指出，台灣的主流民意很清楚，人民反對中共軍機、軍艦擾台、圍台，反對北京對台灣的國際打壓，反對中國對於台灣民主社會持續滲透、破壞、介選，反對中共對於國人日益嚴重的跨境鎮壓，甚至迎合中共進行許多違背台灣主流民意的敘事，但非常遺憾的，鄭麗文沒有在重要場合上表達台灣的主流民意。

批鄭麗文忽視台灣主流民意 配合中共一中敘事

沈有忠表示，鄭麗文配合中共，雙方共同倡議「九二共識」、反對台獨。事實上，中共的九二共識，在2019年的時候就很清楚定調了，完全沒有中華民國存在的空間。他說，多份民調顯示，無論是反對九二共識，或是支持兩岸互不隸屬的論述，在台灣都獲得絕大多數民意的支持，他們認為鄭麗文不應該忽視台灣的主流民意，反過來配合中共的一中敘事。

在國際層面，沈有忠強調，台海穩定是全球關注議題，絕非中共所稱的內政問題，更不是鄭麗文所說「台灣海峽不會成為外力介入的棋盤」。他指出，過去一個月，美國及歐洲多國政要訪台，表達對台灣國防及民主的支持，若將台海問題內政化，將對台灣安全造成嚴重威脅、傷害，並向國際傳遞錯誤訊號。

他說，5月份將舉行「川習會」，若在這個時間點釋放兩岸的問題不用由日本、美國、歐洲插手的話，將會置台灣於非常危險的境地。德國「明鏡周刊」昨天以「台灣的反對黨主席正在北京，他的政黨正在台灣阻擋軍購」為題，這對國際釋放的訊號非常危險。

他直言，鄭麗文在這個時間點選擇到中國呼應中共的「棋子說」，這種漠視中共軍機、軍艦擾台、圍台軍演，破壞區域穩定和平，才是自甘成為中共倚武謀統、以武擾民的一個棋子。

中華亞太菁英交流協會今天舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視」座談會，陸委會副主委沈有忠發表短講。（記者廖振輝攝）

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