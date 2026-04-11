參選100天 童子瑋：希望努力改變家鄉

童子瑋（左）提出他的兒少政見。（記者盧賢秀攝）

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天發表參選100天的心情，他說自宣布參選以來，勤跑基層與傾聽，希望努力改變家鄉。童子瑋強調，未來將持續以同樣的態度與市民站在一起，解決生活問題，未來也會成為基隆人最認真勤政的「生活市長」。

童子瑋表示，他知道選舉的首要條件是提升知名度，因此他每週安排站路口、掃市場及拜訪寺廟，唯有走入社區巷弄聽取民意，真正了解基隆人的實際需求。

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童子瑋強調，雖然忙於選舉，但他從未懈怠議長職責。這100天來，他從春安會議、門牌更換、消防安全、田徑場工程、鴨子船轉型、行人有聲號誌到街友處置，再到中央的《財劃法》與TPASS政策，都充分了解議員反映並協調溝通，做出裁示和決議。他一向都是不分黨派和議員合作，持續透過議事與協調，確保市政府的施政一直在民意的軌道上前進。

童子瑋指出，他在這100天逐步提出政見，而且幾乎都切中要害，引起許多市民的共鳴，從營養午餐免費、颱風假分區治理、警消加給、敬老金加碼等政見，都是一提出市府就馬上跟進，可見他的觀察正是這個城市不分黨派的生活政見。

童子瑋說，近期推出的兒少政策，規劃了「生、托、養、學」四階段的育兒政策，從基隆新生兒補助16萬起跳，讓生育津貼達到全台最高、推動一國中學區一公托、首創每月1000 元育兒消費券補助、免費接種輪狀病毒疫苗、國小國中高中1萬元入學禮金，都是希望能幫助年輕家長減少在基隆生養育兒的負擔。

童子瑋強調，投入選舉是希望以更全面的方式持續為市民做事，幫助他從小長大的家鄉。他承諾，無論是下一個一百天，或是未來擔任市長的任期，他都會維持一致的努力態度，持續了解、傾聽基隆不同族群真實的生活困境並加以解決，為市民爭取更好、更完整的福利。

童子瑋（中）深入基層了解民眾需求。（記者盧賢秀攝）

童子瑋與小朋友互動，並提出兒少政見。（記者盧賢秀攝）

童子瑋舉辦進步說明會，並提出老人福利政見。（記者盧賢秀攝）

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