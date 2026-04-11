曾寫中國台灣！南韓電子入境卡刪除爭議欄位 中網友崩潰急罵：南朝鮮跪了

南韓電子入境卡系統已改版，將我國錯誤標為「中國（台灣）」的「前一出發地」及「下一目的地」欄位刪除。（資料照，記者方瑋立翻攝）

南韓電子入境卡先前將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」，遭我國外交部祭出反制，昨日韓方將系統改版，刪除原本引發爭議的欄位，不料這項進展引發中國網友議論，甚至有人崩潰急喊「南朝鮮跪了」。

南韓政府先前在電子入境卡系統中的「前一出發地」及「下一目的地」欄位，將台灣錯列為「中國（台灣）」，我方為此計畫將台灣出入境文件中對南韓的標注改為「KOREA（SOUTH）」，韓方日前回覆我國，該系統正進行內部行政、技術研議，更新電子入境卡系統。昨日爭議欄位修改後，我國外交部也表示此舉有助兩國民眾往來與交流。

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不過這項發展也在微博引發議論，中國網友得知後紛紛崩潰開罵，怒批「韓國跪了」、「就不怕我們叫他南朝鮮」、「扶不起的阿斗」、「就喊一個南韓都跪了，真沒出息」、「棒子又要找死了，等著制裁吧」等。

對此有PTT鄉民發文反諷「竟然選在麗文主席和習大大會面的這個時間點，根本不給面子，真的太可惡了」，其他網友也留言「支支很氣」、「之前還洗南韓沒差」、「竟然有效！？」、「藍白可能又要生氣」。

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