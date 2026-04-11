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    首頁 > 政治

    台南站前商圈建設早就在做 林建南：勿為選舉「假會」

    2026/04/11 11:26 記者王姝琇／台南報導
    市府針對站前廣場改造、交通動線整合及人行空間優化進行整體布局。（林建南提供）

    市府針對站前廣場改造、交通動線整合及人行空間優化進行整體布局。（林建南提供）

    針對台南火車站前商圈發展，國民黨台南市議員蔡宗豪要求政府找回昔日的榮景。對此，民進黨中西、北區市議員參選人林建南表示，「建設早就在做，還在指手劃腳」，呼籲應回歸務實討論，勿為選舉刻意「假會」。

    林建南強調，稍微關心市政就會知道，目前市府已針對站前廣場改造、交通動線整合及人行空間優化進行整體布局；有關北門路與中山路商圈，市府亦透過都市計畫調整與空間資源整合串聯，朝多元產業與生活機能並進的複合型商圈發展。

    林建南直言，「有關行人空間、古蹟歷史建物活化以及與數位產業等，市府早就在做。如台南市歷史建築『原日本陸軍台南偕行社』修復完成後重啟，百年空間以嶄新姿態走入市民生活。」林建南強調，公共政策價值在於「執行」，若對手僅停留在概念層面的建議，卻忽略市府團隊長期的政策積累，不僅顯示對市政進程的陌生，更像是為了選舉而進行的政治表演。

    林建南指出，「現在是施工過渡期，而不是最終成果。」站前商圈的挑戰涉及消費型態轉變與城市結構調整，需要長期、理性的視角處理。台南需要具有實務經驗、能推進台南持續向前發展的人，「勿為選舉，刻意看不到既有建設、不會假會」。

    市府針對站前廣場改造、交通動線整合及人行空間優化進行整體布局。（林建南提供）

    市府針對站前廣場改造、交通動線整合及人行空間優化進行整體布局。（林建南提供）

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