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    首頁 > 政治

    評鄭習會 賴瑞隆：形同為習近平、一個中國背書

    2026/04/11 11:06 記者葛祐豪／高雄報導
    賴瑞隆（右）、陳其邁（左）今天一身勁裝，陪小英總統健走。（記者葛祐豪攝）

    賴瑞隆（右）、陳其邁（左）今天一身勁裝，陪小英總統健走。（記者葛祐豪攝）

    國民黨主席鄭麗文昨（10）日在北京與中共總書記習近平會面，兩人多次提到「九二共識，反對台獨」及台灣海峽不容「外力」介入的立場，形同將兩岸定位為「中國內政」；對此，代表民進黨參選高雄市長的立委賴瑞隆今（11）日受訪時認為，鄭習會的過程形同為習近平背書、為一個中國背書。

    賴瑞隆指出，鄭麗文主席到北京與習近平見面，讓人感到遺憾的是不脫一中原則。「我們都了解，現在一中指的是中華人民共和國」，全世界的詮釋權其實都稱為是中華人民共和國，而台灣中華民國是被消失的。

    他表示，鄭習會過程中，沒看到鄭麗文替中華民國發聲，也沒看到希望軍機軍艦不要繞台、及對習近平提出不要軍演的要求。當鄭麗文在北京訪問時，卻還有軍演，這對於台灣或對於鄭麗文，都是不禮貌行為。

    賴瑞隆強調，鄭麗文此行出訪，中國也沒有高規格接待，「整個過程形同為習近平背書、為一個中國背書，那中華民國在哪裡？自由民主的台灣在哪裡？」

    賴瑞隆認為，鄭習會過程只是讓中國吃豆腐，形同向國際宣傳「台灣內部有一群人、最大黨的黨主席是支持一個中國、支持統一」，這對於台灣非常不利，對台灣的國際形象宣傳也非常不利。針對這樣的狀況，他表示遺憾，相信所有人民也都在評價，尊重人民最後的判斷。

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