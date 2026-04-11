第一島鏈聯合防線！ 林佳龍倡建構「單一戰區」打造民主之盾

外交部長林佳龍。（記者叢昌瑾攝）

面臨中國持續擴張的威權主義與軍事脅迫，外交部長林佳龍今（11）日出席「民主之盾」論壇時表示，民主陣營應以「單一戰區」的視野重新理解第一島鏈。他強調，台海、東海與南海正被連結成同一個戰略空間，各國不能再停留在各自防守的模式，而必須走向集體協作，建構共同感知、預警與部署的防衛架構。

福和會今天在台北晶華酒店舉辦「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」，邀請國內外學者專家，以及多國退伍將領，包括美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、日本第32任海上幕僚長武居智久、日本第34任陸上自衛隊陸上幕僚長岩田清文、菲律賓前陸軍副司令基尼德（Leodevic B. Guinid）、前韓美聯合司令部副司令任浩永等人閉門會談。

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林佳龍應邀開幕致詞時指出，第一島鏈早已不再只是地圖上的一條線，而是全球自由、民主與秩序的重要前線。面對中國日益升高的軍事壓力、灰色地帶脅迫與認知作戰，從韓國、日本到台灣每天承受的環台軍演，這些都不是分散的熱點，而是一整套彼此牽動的安全壓力。

因此，林佳龍倡議「單一戰區」的關鍵觀念，指出表面上看似不同區域與議題的台海、東海、南海乃至巴士海峽，從威權擴張的角度來看，實際上已成為同一個戰略空間。

據了解，「單一戰區」的安全戰略構想，最早由日本防衛大臣中谷元於2025年3月底，在與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會談時正式公開提出。該構想旨在打破過去將東海、台海及南海切割看待的傳統思維，主張將第一島鏈視為一體的聯合作戰與應變空間。

然而事實上，在日本官方倡議浮上檯面前，包含前陸上自衛隊陸將小川清史在內的日本退役將領與智庫，便已多次公開倡議此概念，並強調在此共同防衛架構中，台灣的安全防衛將是重中之重。

針對單一戰區的防衛架構，林佳龍表示，無人機與更廣義的無人系統正成為民主之盾的重要骨幹。對於台灣而言，面對規模更大的威權強權，必須仰賴無人系統作為「不對稱戰略」的核心支點，藉此提高對手侵略成本並打亂其節奏。他進一步說明，低空不只是戰場高度，也是治理高度，從平時的海岸巡查、災害應變到離島物流，低空治理本身已是國家韌性的一部分，民主之盾並非戰時才開始打造，而是在平時治理中逐步建立。

在後勤與供應鏈方面，林佳龍認為，若無人系統是神經網，民主供應鏈就是盾牌的骨架。西太平洋需要由台、日、韓與美國共同構成多元化的製造與維修網絡。他點出台灣具備半導體、AI能力與極具戰略價值的「制度信任」，未來的角色不應只是製造產品，更要成為民主陣營不可或缺的無人系統樞紐、前沿場景提供者與制度創新的示範者。

此外，在「單一戰區」的視野向南延伸下，林佳龍也特別點出菲律賓作為第一島鏈南段重要節點的地位。他主張，未來的區域合作不一定須從最敏感的軍事著手，可從離島醫療運補、災後勘災、農業巡檢等低敏感度卻高度實用的「聯合治理」場景出發，逐步累積戰區韌性與互信。

林佳龍強調，談論單一戰區與民主之盾的最高目標，始終是防止戰爭、維護和平，而穩固的和平必須建立在可信的嚇阻之上。他形容第一島鏈的民主之盾並非一堵牆，而是一張網，它是由前沿部署、無人系統與民主供應鏈維持的動態韌性架構，期盼各國能將單一戰區的觀念轉化為具體行動，將第一島鏈從前線轉化為穩定、合作與自由之鏈。

外交部長林佳龍。（記者叢昌瑾攝）

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