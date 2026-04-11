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    首頁 > 政治

    傳中共要國民黨延審軍購至「川習會」後 羅智強：應請黨中央回答

    2026/04/11 11:00 記者孫唯容／台北報導
    傳中共要國民黨延審軍購至「川習會」後，羅智強說「這部分我無所悉，應請黨中央回答。」（記者孫唯容攝）

    傳中共要國民黨延審軍購至「川習會」後，羅智強說「這部分我無所悉，應請黨中央回答。」（記者孫唯容攝）

    國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平昨日正式會面，有傳言指出，中共高層希望國民黨將目前尚在立法院審議的國防軍購特別預算，延宕到5月中旬登場的「川習會」之後。對此，國民黨立委羅智強今（11）日受訪回應，「這部分我無所悉，應請黨中央回答。」羅也說，鄭習會是對話溝通的橋樑，對於台灣的安全，戰備跟和平對話同時重要。

    1.25兆國防軍購特別預算遲遲無法推進審議，有傳言指出中共高層希望國民黨繼續延宕，至少要拖到5月中旬登場的「川習會」後，為的就是讓北京對美談判，可以多一個籌碼。

    立委羅智強今陪同子弟兵、北市第二選區（南港內湖）國民黨擬參選人陳冠安掃街，被媒體問及對於鄭習會有何看法？羅智強表示，國民黨對於國家安全的定位，一直都是認為要準備好戰備，充實國防武力，另方面也需要保持良好溝通，尤其在兩岸之間有許多政治的分歧跟摩擦，因此對話溝通是最重要的開始，鄭習會也是對話溝通的橋樑，對於台灣、中華民國的安全，戰備跟和平對話同時重要。

    媒體也追問，有傳出國防軍購特別預算是否將延至川習會之後，才會進行下一步的審議？對此，羅智強說，「這部分我無所悉，應請黨中央回答。」

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