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    首頁 > 政治

    爆鄭麗文沒講完話就被中斷直播清場！律師：擺明面子都不給

    2026/04/11 11:34 即時新聞／綜合報導
    外媒報導指出，國民黨主席鄭麗文在尚未讀畢講詞之前，進行直播的記者就被要求離場。（歐新社）

    外媒報導指出，國民黨主席鄭麗文在尚未讀畢講詞之前，進行直播的記者就被要求離場。（歐新社）

    「鄭習會」昨舉行，外媒報導指出，國民黨主席鄭麗文在尚未讀畢講詞之前，進行直播的記者就被要求離場，這是首次國民黨主席訪中，未在直播鏡頭下讀畢講詞。對此，律師陳怡凱指出，這擺明了就是連面子都不想給，「她感覺好也罷，不好也罷，都不重要。」

    根據《BBC》報導，鄭麗文超過3000字的講稿，大約只有3分之1出現在直播中，其餘的兩岸共同努力「三個方向」、「五點主張」都是在媒體離開後閉門提出。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中分析，中國外交體系一板一眼，幾分幾秒都會抓準，此事可能原因，善意解讀的話是約定了講話時間，超時就會請拍攝的記者離場。但亦有另一種解讀，「本來你的人氣就不夠了，我已經非常給你面子，今天把你放在東大廳，那你還要講這麼久。」

    陳怡凱在粉專「一個律師的筆記本」發文表示，這擺明了就是連面子都不想給，鄭麗文感覺好也罷，不好也罷，都不重要。因為她這個人本來就不重要，在共產黨眼中，她跟她的黨就是可以隨意搓圓捏扁的對象，不需要給予多餘的尊重。這樣的人，竟然出來推銷所謂可以保障兩岸和平的「制度性解決方案」，簡直是笑話。

    陳怡凱最後也諷刺：「保障和平？她連讓共產黨保障她在鏡頭前把話好好講完都作不到了。」所謂「制度性解決方案」，實際上就是把台灣解決掉的意思。

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