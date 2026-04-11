「登山界網紅」蔡英文來高雄了 陪賴瑞隆、陳其邁走果嶺公園

蔡英文（中）由賴瑞隆（右）、陳其邁（左）陪同，前往果嶺公園健走。（記者李惠洲攝）

前總統蔡英文卸任後持續活躍於社群平台，近來更頻頻與民進黨縣市長參選人一起爬山，變身為「登山界網紅」；今（11）日她南下高雄，但這回不爬山，而是由市長陳其邁、立委賴瑞隆陪同，一起到高雄最夯的果嶺自然公園健走，沿途有不少民眾高喊「小英，我愛妳！」

蔡英文日前欣然接受代表民進黨參選高雄市長的立委賴瑞隆邀約，到高雄爬山。但要爬哪座山，經賴瑞隆與市長陳其邁商量後，決定改走果嶺自然公園，今天上午9點一起出發。

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至於為何沒選擇爬柴山?陳其邁解釋說，柴山比較悶，早上5、6點爬比較好，果嶺自然公園的空氣比較流通、比較舒服。她強調，今天也要驗收蔡總統這幾個月爬山的成果，還嗆聲說「看我這身穿著就知道，很專業，她跟不上我啦！」

陳其邁表示，果嶺自然公園在整建時，他就來幾十次了，「這裡的路閉著眼睛都可以走」，而且這裡的路起起伏伏，走起來比較輕鬆。

賴瑞隆說，果嶺自然公園走一圈18個洞，要走2小時，今天安排小英總統走9個洞；日後有機會也會再邀請小英總統來爬柴山。

蔡英文稱讚這座公園很漂亮，沿途與賴瑞隆、陳其邁邊走邊聊，不少民眾高喊「小英，我愛妳！」走到一半，蔡英文更停下腳步，與家長及小嬰兒合影，展現親民作風。

據了解，蔡英文今天應賴瑞隆之邀，展開「一日高雄」系列行程，下午將由賴瑞隆陪同，前往重新開幕的大立百貨空中樂園、蚵仔寮漁市，儼然是另類的輔選。

蔡英文（中）、賴瑞隆（左）、陳其邁（右）在果嶺公園的裝置藝術前合影。（記者李惠洲攝）

蔡英文親切地與民眾合影。（記者李惠洲攝）

果嶺自然公園是高雄最夯的踏青地點。（記者李惠洲攝）

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