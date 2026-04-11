卓揆評鄭習會「國民黨底氣不見了」 示警沒有實力的和平最後終告失敗

行政院長卓榮泰（左二）說，鄭習會要建立和平制度，但「沒有實力的和平」，會變成侵略者放肆的行為。（記者謝武雄攝）

行政院長卓榮泰今早出席「國道1號甲線新建工程」動土祈福典禮期間，媒體詢及國民黨主席鄭麗文昨與中共中央總書記習近平在北京晤談（鄭習會）的看法，卓揆直指「國民黨底氣完全不見了」，「中國國民黨的負責人」（鄭麗文）提出要建立所謂兩岸的和平制度，但就歷史而言，國共歷次的談判，乃至於西藏、香港的模式，最後證明「沒有實力的和平，最後終告失敗」，會變成侵略者非常放肆的行為，所以要有實力的和平才是我們建立起來的國家力量。

卓榮泰提到，這次國共兩黨負責人見面，大家都非常的關注，但翻開歷史來看，這兩黨幾乎有百年政治鬥爭歷史，昨天這一場會面，國民黨的底氣是完全不見。

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卓揆認為，就歷史來看，這樣的會面從過去到現在有很多次，但「中國國民黨的負責人」提出，也學習（學著習近平）、高談所謂「中華民族的偉大復興」，這種中共的官方語言，將使台灣成為中共內化的一種工具，確實是一種錯誤的表態。

卓揆強調，

台灣應該是世界的台灣，台灣海峽應該是國際自由航行的通道，奢談所謂「不讓（台灣海峽）成為外力介入的棋盤」，這明白的是向中共一面倒的策略，這是錯誤的，這將使得中華民國主權、台灣的前途跟國人的自由、民主生活，變成一種中國國民黨主席拿去玩火的策略手法，這樣既不利己又有損國家的言論，實在是玩火玩過了頭。

行政院長卓榮泰（中）說，鄭習會要建立和平制度，但「沒有實力的和平」，會變成侵略者放肆的行為。（記者謝武雄攝）

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