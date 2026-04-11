陸委會「兩岸和平制度是一國兩制」 國民黨：兩岸絕非國與國關係

國民黨主席鄭麗文。（國民黨提供）

針對陸委會及民進黨連日對於國共兩黨會談相關議題的批評，國民黨副主席張榮恭今接受媒體聯訪時直言，陸委會將兩岸和平制度化抹黑為「一國兩制台灣方案」，凸顯掌握行政主管的人士，如果欠缺知識，對台灣社會是很可惜的事情」；陸委會、海基會的存在，本身就代表兩岸關係「絕對不是國與國關係」，否則賴清德總統絕對有權力立刻廢掉海陸兩會。

張榮恭強調，依據中華民國的法律體制與大陸互動、推動兩岸和平，獲得的是「有尊嚴的和平」，不是賴總統所說的「低頭去握手」。

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張榮恭表示，他聽到中共上海市委中央總書記確實在閉門會談中提到，發展兩岸關係需要「久久為功」，需要恆心跟耐心，這表示兩岸和平是很有機會的，關鍵在於台灣如何推動自己的兩岸政策。歷來國民黨主張以「反對台獨」避戰、以「九二共識」謀和，而這樣的立場，正是台灣根本大法與法律體制；基於兩岸既有政治基礎，應該與習近平的想法可以相輔相成。

對於陸委會聲稱兩岸和平制度化是「一國兩制台灣方案」，張榮恭指出，台灣與大陸目前已有23項協議，這些都是上一次國民黨執政時期所簽署下來的。民進黨政府上台後，這些協議持續實施、並未廢除，這正說明當時簽署的協議完全符合台灣利益，否則民進黨政府大可廢除。

張榮恭表示，這些協議能夠維持下來，就代表其存在本身，就是兩岸關係和平發展制度化的證明；越多的協議，那麼和平越有保障，這也正是鄭麗文提出「兩岸和平框架」的意義所在。

張榮恭進一步表示，「兩岸和平框架」是一個彈性的概念，是可以共同充實的，因此這樣的新概念，本來就可以在台灣社會中討論；畢竟，現有23項協議的存在，本身就是最具體的證明。

對於陸委會聲稱將為維護主權尊嚴而採取作為，張榮恭最後強調，只要是對台灣有利的事情，台灣人民自會做出選擇。擺在眼前的事實就是，23項協議陸委會要不要？若未來有更多類似協議，是否對台灣有利？相信人民的眼睛是雪亮的。他並指出，持續推動兩岸和平，關鍵就在於給台灣人民一個有別於衝突的和解選擇，以及一個有別於戰爭之外的和平選擇。

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