柯案金流流向兒子帳戶 吳靜怡：兒子出國念書、橘子成通緝犯

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地院重判17年。完整判決書10日出爐，揭露柯文哲如何利用木可公司將錢挪為己用，甚至還從木可帳戶匯450萬元到柯的銀行帳戶，並由柯妻陳佩琪轉匯給兒子柯傅堯244萬元，用來買股票、基金。對此，媒體人吳靜怡表示，「陳佩琪有種就出來講啦！柯文哲一直都說是妳管錢的，但許芷瑜就要為了柯文哲成為通緝犯？」「錢是太太在管」柯文哲看似滿嘴謊話，但身為太太寶的柯文哲這句是難得的實話！

吳靜怡在臉書PO文表示，判決書白紙黑字，112年12月20日，木可公司匯款到指定帳號後，許芷瑜立刻LINE回李文娟：「我請佩琪確認」，隔天許芷瑜還追問：「是匯100嗎？記得當時是說200」，柯文哲自己也承認，是他叫許芷瑜去找陳佩琪處理，最後提供了第一銀行的帳號。

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吳靜怡指出，陳佩琪確認收到250萬元後，113年1月22日立刻把244萬元轉到兒子柯傅堯的元大銀行帳戶，拿去買基金、股票，這段轉帳紀錄，判決書都有原始匯款申請書為證，起訴書明確指出柯文哲親自收下1500萬現金賄款後，交給許芷瑜（orange）保管，另外，檢廉在柯文哲辦公室查獲他親筆撕碎的便條紙，上面寫著「晶華→orange出國」。「結果呢？許芷瑜現在成了通緝犯，人在海外無法回國，而真正確認匯款、操盤轉帳的陳佩琪，卻從頭到尾沒出來把事情講清楚，柯文哲有種就出來講啦！要自己兒子去日本唸書，但要恩人的孫女去日本逃亡變通緝犯？」

吳靜怡續指，「你跟兒子感情不會比橘子跟他阿嬤感情好，許芷瑜祖父是柯文哲年輕時的恩人杜聰明醫師，阿嬤家更是柯文哲早年借住的地方，如今恩人的孫女卻成了正式通緝犯，人在海外無法回國。陳佩琪，妳有種就出來把帳講清楚，橘子就能回台灣！柯文哲，你敢不敢面對這一切？」

吳靜怡直言，「柯文哲，許芷瑜薪水只有五萬五，陳智菡薪水有二十萬，你真是疼許芷瑜，還教唆她當車手；你不只言語暴力的霸凌公務員，還有橘子！少在那邊裝好人幫小草上課了......。」

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