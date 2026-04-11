鄭麗文「當台灣主人」發言惹眾怒 詹凌瑀：沒票憑什麼替台灣決定

國民黨主席鄭麗文會見中共總書記習近平。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文昨日與中國國家主席習近平會晤，並舉行閉門會議與午宴。有中媒揭露，鄭麗文私下說：「有機會讓我當『台灣的主人』，歡迎各位？」對此，媒體人詹凌瑀表示，沒有民意背書的「代理人」，憑什麼替台灣人當主人？沒有票的人，沒資格替有票的人做決定！

詹凌瑀在臉書PO文表示看到鄭麗文在「鄭習會」後，為了奠定自己中共「台灣總代理」的不二地位，竟然賣台求榮到這種地步，真的讓人大開眼界！甚至還傳出說什麼「希望有天以主人身分歡迎習近平到台灣」？這不僅僅是自我矮化，根本是目中無人，這是在自抬身價，還是把台灣當成妳的投名狀？

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詹凌瑀指出，家心知肚明，這種發言無非是想把自己強行拉高到2028國民黨總統候選人的層級。但問題來了，請問妳有黨內的正式授權或背書嗎？妳有台灣的主流民意支持嗎？最諷刺的是，回顧妳的從政經歷，妳連一次靠自己選上立委或縣市首長的紀錄都沒有！一個長期依附在名單內的政客，既沒有經過基層選票的洗禮，也沒有民意授權，竟然敢在對岸大言不慚地代表台灣人談未來、談「主人」？

詹凌瑀直言，「台灣的未來是屬於2300萬人的，不是妳拿來交換政治紅利的籌碼。想當中共的代理人，那是妳的選擇，但請不要慷台灣人之慨，更不要幻想自己能跳過民意檢驗，直接從北京拿到通往2028的門票，沒有票的人，沒資格替有票的人做決定！」

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