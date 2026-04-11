柯文哲一審判17年 黃帝穎：被黃國昌干擾司法害慘

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城收賄圖利等案，台北地院上月26日宣判，依收賄、公益侵占及背信罪判處17年徒刑、褫奪公權6年。完整版判決書昨（10日）出爐，合議庭列出四大量刑理由，包括為求財團支持，收受210萬元賄賂、侵占政治獻金600萬元及木可公司6000萬元、挪用眾望基金會800萬元、否認犯行及態度不佳；合議庭更重話批評，柯文哲干擾法院獨立審判空間。對此，律師黃帝穎表示，黃國昌干擾司法害慘柯文哲。

黃帝穎在臉書PO文表示，黃國昌干擾司法害慘柯文哲，柯文哲的量刑理由載明干擾法院獨立審判，台北地院公佈京華城弊案判決書，其中柯文哲被判刑17年的量刑理由載明「使法院承受不當之壓力，意圖使法院無法依其確信適用法律作出判斷，而干擾法院獨立審判之空間」。

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黃帝穎指出，黃國昌干擾司法至少三大劣跡，害慘柯文哲，黃國昌多次動員民眾黨立委及支持者包圍北院北檢，聚眾施壓司法，黃國昌濫用立委質詢權，為柯文哲個案質詢法務部長，甚至被抓包造假偵訊錄音後改口辯稱「示範帶」。

黃帝穎直言，黃國昌假藉「走讀」名義非法聚眾聲援柯文哲，甚至勒住警察脖子，遭蔣萬安市府警察局以違反集遊法及妨害公務罪法辦。

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