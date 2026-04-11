鄭習會讓國共破冰？謝志偉諷：比較像「破格」

國民黨主席鄭麗文（見圖）昨在北京與中共總書記習近平會面，號稱是國共時隔十年的「破冰」。駐歐盟代表謝志偉發文質疑，「那不像破冰，比較像『破格』」。（資料照，國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文昨在北京與中共總書記習近平會面，號稱是國共時隔十年的「破冰」。駐歐盟代表謝志偉發文質疑，當年被中共驅離大陸、來到台灣又幹下228大屠殺、戒嚴38年的政黨，竟然作出這種合理化兩手血腥的中共政權對台威脅侵略的卑劣行逕，他也諷刺「那不像破冰，比較像『破格』」。

謝志偉在臉書發文指出，不知好歹也是個百年老店，一團人，搭便車的搭便車，搭巴士的搭巴士，老遠跑去附和中共「中華民國不存，而是已歿，台灣沒有自由民主，只有台獨」的論調，然後還美其名：「為了和平」！

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謝志偉質疑，就在已與染紅的國民黨漸行漸遠的中華民國派，與台派開始聯手捍衛自由民主及台灣家園的時刻，這個當年被中共驅離大陸、來到台灣又幹下228大屠殺、戒嚴38年的政黨，竟然作出這種合理化兩手血腥的中共政權對台威脅侵略的卑劣行逕。

謝志偉對此諷刺，「哼，與其說是『破冰』，唉，不如說比較像『破格』」。

謝志偉也說明，「破格」在此有兩義。一是中文：由於「沒魚蝦也好」，老共說，要來就來吧。另一則是台語：「帶來霉運」之意。

謝志偉也批評，他們此行對中共的大外宣助力不小，對台灣民主的傷害不輕。享受自由民主以出賣自由民主，忘恩負義，莫此為甚！

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