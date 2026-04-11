兩位吳宗憲相見歡 這樣看鄭習會

兩位吳宗憲昨晚在「飛碟晚餐特別企劃」節目上相見歡，一位是立委吳宗憲，另一位是綜藝天王吳宗憲。（飛碟晚餐節目提供）

兩位「吳宗憲」昨晚在「飛碟晚餐特別企劃」節目上相見歡，一位是立委吳宗憲，另一位是綜藝天王吳宗憲。談到「鄭習會」登場，立委吳宗憲說，有8成民調希望兩岸好好溝通；藝人吳宗憲則說，見面三分情，用愛可以解決一切，只要能夠交流就是好事。

立委吳宗憲指出，根據民調，有8成民眾期待兩岸能夠好好溝通，目標是避免戰爭，他從高中開始念《孫子兵法》，言明「上兵伐謀」，下下策才是兵戎相見。

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立委吳宗憲說，尊重每個人對大陸的觀點與立場，但是不能騙，如大陸高鐵沒有靠背、廁所沒有門，政府宣傳台灣經濟是亞洲四小龍之首，薪資中位數卻只有不到4萬元，新加坡是台灣的4倍，這些就是在欺騙人民。

藝人吳宗憲則強調，人與人之間見面三分情，用愛可以解決一切，只要能夠交流就是好事。自己從1988年起往返兩岸經商，沒有必要相互敵對，他在金門服兵役、哥哥在馬祖當兵，父親則是傘兵，都在台灣這片土地奮鬥，從不做「在北京罵台灣，在台灣痛罵北京」這種事。

立委吳宗憲期許，能讓兩岸都獲利的政策，就是最好的政策，包括半導體、AI發展等領域，只要兩岸合作，可以吃遍全世界。

針對宜蘭縣長選舉，藝人吳宗憲要求立委吳宗憲承諾，當選宜蘭縣長後一定要清廉自持。立委吳宗憲則回應，過去20年檢察官生涯中，有11年負責肅貪，很清楚界線在哪裡。

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