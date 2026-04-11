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    首頁 > 政治

    「鄭習會」後解讀 葉耀元：中共態度冷淡未給承諾

    2026/04/11 09:48 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文會見中共總書記習近平。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文會見中共總書記習近平。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文赴中進行「和平之旅」，昨（10日）在北京與中共中央總書記習近平會面。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，肢體語言會說話，看起來習近平見到鄭麗文不是很開心。

    葉耀元在臉書PO文表示，肢體語言會說話。看起來習近平見到鄭麗文不是很開心。這場會面其實重點是給美國壓力，讓美國認為台灣有可能會走向親中反美的路線。不過習近平自己知道見了鄭麗文其實也沒辦法改變兩岸的現狀，他更不想被綁在鄭麗文談的和平框架中，畢竟對習近平與中共政權來說，他們對台灣唯一的目的就是拿下它。

    葉耀元指出，鄭麗文其實只代表國民黨的一種路線，而中共很清楚的知道他們的路線不是主流路線，也不是台灣民意的代表。所以見面歸見面，但其他給鄭麗文的排場就很low。這其實是已經在給國民黨下馬威，給這些人難看了。

    葉耀元直言，國民黨這些親中人士拿自己的熱臉去貼人家的冷屁股，還自以為是的大肆宣傳。這不僅僅是個笑話，更會對國民黨期中選舉造成負面的影響。因為核心的問題很簡單，請問習近平有給了鄭麗文什麼和平承諾呢？

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