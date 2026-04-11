蕭美琴訪苗栗 陳品安：推動生醫產業、深化原民文化建設

副總統蕭美琴（右）昨（10）日到位於苗栗縣竹南鎮的國家衛生研究院及頭份市的苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心參訪，民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安（左）陪同。（圖由陳品安提供）

副總統蕭美琴昨（10）日到位於苗栗縣竹南鎮的國家衛生研究院及頭份市的苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心參訪，民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安陪同。陳品安感謝蕭副總統關心苗栗，表示未來中央與地方將持續合作支持苗栗生醫產業發展及深化地方族群文化建設。

陳品安表示，國家衛生研究院近年來在防疫、預防與研究中，扮演重要角色。隨著科技的發展與轉型，苗栗縣設有如此強大研究能力的機構，未來應強化合作關係，結合在地資源、提升人才培育及創造就業機會。

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在族群政策方面，陳品安表示，苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心的成立，不僅提供族人交流與服務空間，更是推動文化保存與創新的重要據點。未來將持續活絡、充分運用，全力支持原住民族文化活動，強化族群多元共榮，讓不同文化在苗栗被看見、被尊重。

陳品安表示，與副總統會面期間相談甚歡，後續將持續與中央合作，為苗栗推動各項建設，也感謝副總統對地方產業議題的關心。

副總統蕭美琴昨（10）日到位於苗栗縣竹南鎮的國家衛生研究院參訪，民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安陪同。（圖由陳品安提供）

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