四叉貓諷柯文哲：同一天說小沈已給過 又說參選是為避免分贓政治

前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地院重判17年。網紅四叉貓針對判決書內容質疑，2023年11月3日，柯文哲曾對黃珊珊說：「威京小沈已給過，不要再找他」，但也是在同一天，柯文哲也在臉書發文稱「柯文哲參選要改變台灣的政治文化」。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地院重判17年。完整判決書10日出爐，網紅四叉貓針對判決書內容摘出重點比對，質疑2023年11月3日，柯文哲曾對黃珊珊說：「威京小沈已給過，不要再找他」，但也是在同一天，柯文哲也在臉書發文稱「柯文哲參選要改變台灣的政治文化」、「莫忘初衷，避免分贓政治」。對此四叉貓諷刺「原來柯文哲參選就是為了撈錢，而且柯文哲還每天亂花錢！」

四叉貓在臉書分享判決書的第336頁質疑，「2023年11月2日下午6時8分1秒，證人黃珊珊對李文宗表示：『要快點募款，不然老闆每天亂花錢』」、「2023年11月3日晚上7時11分40秒，柯文哲以訊息回覆證人黃珊珊說：『威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好』」。

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判決書也提到，證人黃珊珊於偵查中證述：「我印象中當時擔任基隆市副市長邱珮琳建議可以找沈慶京募款，我跟柯文哲報告後，柯文哲才回答這句說沈慶京已經給過了」。

四叉貓指出，同樣是在2023年11月3日，柯文哲卻也在臉書發文聲稱：「『民眾黨與我，為何要參選？』、『柯文哲參選要改變台灣的政治文化』、『莫忘初衷，避免分贓政治』」。

對此四叉貓諷刺，現在回顧去看，整個不勝唏噓，原來柯文哲參選就是為了撈錢，而且柯文哲還每天亂花錢！

四叉貓也分享判決書第257頁，並指2022年底，前枋寮鄉長陳亞麟被屏東地檢署起訴條貪污罪，民進黨火速開除陳亞麟黨籍，接著被柯文哲撿回去用，四叉貓猜測「可能是周榆修介紹進來的？」

四叉貓也指出，柯文哲把陳亞麟放在黨中央掛個頭銜「社會力主任」，看了判決書才知道，原來陳亞麟掛在黨中央但卻用木可發薪水，還是直接領現金沒紀錄的唷！說好的財政紀律呢？

四叉貓表示，陳亞麟在柯文哲身邊工作9個月，賺到115萬2104元，包含獎金平均月薪為12萬7801元。而在2026年1月28日，陳亞麟貪污一審宣判，有期徒刑8年，犯罪所得150萬沒收。

四叉貓也分享，2026年1月15日，前民眾黨秘書長謝立功開了一間公司叫做『勝奇略智庫 』，謝立功擔任董事長，開幕茶會的影片顯示，包含孫文學校總校長張亞中、民眾黨前立委蔡壁如、前民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥都在現場，當時陳亞麟有上台自我介紹，是勝奇略智庫的執行長。

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