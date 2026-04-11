酸陸委會很喜歡為北京代言 國民黨：早日回歸本業勿尸位素餐

「鄭習會」在北京人民大會堂舉行。（國民黨提供）

陸委會對「鄭習會」發布6點聲明，國民黨說，陸委會本來的功能是對話交流、降低風險、穩定局勢，如今功能不彰，根本是民進黨的意識形態作祟所致。國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平的立場都是認同互相尊重，但陸委會很喜歡為北京代言，片面聲稱我們要接受中共的各種詮釋。

陸委會說，一，國共兩黨共同的政治基礎，是意圖消滅中華民國；二，國共領導人的主張是中共對台政策的進階版；三，鄭麗文主席宣稱的「和平框架」，就是「統一框架」；四，政府將採取必要作為，維護國家主權尊嚴；五，北京當局方面主導國共領導人會談，就是要把兩岸問題內政化，混淆國際視聽；六，呼籲中共務實面對現實，與我民選合法政府展開良性互動。

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國民黨說，台海兩岸本來就是不同制度，國民黨主席鄭麗文及中共中央總書記習近平的立場都是認同互相尊重、增進理解，但顯然陸委會很喜歡為北京代言，片面聲稱我們要接受中共的各種詮釋。

國民黨說，鄭麗文在南京中山陵的講話，強調反對帝國主義與殖民主義，並提及兩岸應共同追隨國父精神，發揚王道思想、追求世界大同，怎麼會是配合霸權擴張、以武謀統？

國民黨說，民進黨選擇在死巷子裡打轉，忽略局勢升高的風險，才是危害台海和平的原因，呼籲陸委會少點意識形態、多點政治智慧，早日回歸本業，勿尸位素餐。

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