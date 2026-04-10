JHBL國中乙級籃球聯賽 銘傳國中奪男女雙殿軍 議長童子瑋請吃火鍋

支持籃球運動不遺餘力的基隆議長童子瑋（前排左二），邀請銘傳國中男女籃球隊選手吃火鍋。（翻攝自童子瑋臉書）

基隆市銘傳國中男女籃球隊在今年國中乙級籃球聯賽（JHBL）拿下全國男女雙殿軍佳績，基隆議長童子瑋說，銘傳國中籃球隊表現非常好，他以銘傳國中籃球隊選手表現為傲，請大家吃火鍋。他說，他會全力支持基隆籃球，也期望籃球實力可以愈來愈強。

童子瑋表示，全國比賽最終4強階段，每一隊都有可能是冠軍隊，壓力跟對抗性真的非常大，即使面對對手的禁區優勢，今年球員們都打出非常好的表現，他以他們為傲。他表示，支持銘傳國中籃球隊很多年了，幾乎是每年都看著球員從訓練開始，一路拚到代表基隆出賽。無論是平時的體能訓練還是正式比賽，對球員來說都是充滿挑戰的過程，他能做的就是在場邊當他們的球迷和後盾，需要的時候贊助經費，偶爾請大家吃東西加油打氣，有空也一定會到場加油。

請繼續往下閱讀...

童子瑋指出，他晚間邀校長、教練和球員一起吃火鍋，讓大家放輕鬆享受一下，同時準備獎金，感謝大家代表基隆拚出好成績，無論名次如何，給孩子的鼓勵都不會減少。

「運動員流過多少汗、撐過多少低潮，外人不一定看得到，但這些孩子努力的過程，我都有看在眼裡。」童子瑋說，未來他會繼續當銘傳籃球隊的「最佳第六人」，支持每位球員、支持基隆籃球，也期望城市的籃球實力可以愈來愈強，他向球員說，「基隆籃球的未來靠你們了」。

支持籃球運動不遺餘力的基隆議長童子瑋（前排左三），邀請銘傳國中男女籃球隊選手吃火鍋。（翻攝自童子瑋臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法