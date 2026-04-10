談鄭習會意義 鄭麗文籲別選票操作：這是和平與戰爭的選擇

國民黨主席鄭麗文。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後舉行中外記者會，談到這次會面，對推動國共兩黨關係和兩岸和平發展的重要意義，鄭麗文表示，希望台灣所有的政黨，不要把此作為政黨爭點和選票操作的工具，「應該高於這個層次，因為這是和平與戰爭的選擇」。

鄭麗文說，她特別感謝習近平提到，在同樣的政治基礎上，不只中國國民黨，中共中央願意與台灣所有的政黨來進行交流對話。因此她要表達，國共過去有一個複雜、長久的內戰、合作的歷程跟歷史，所以國民黨自然而然必須要擔負起一個重要的重責大任，來化解國共之間的恩怨情仇。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文表示，但是兩岸的和平發展，我們也希望台灣內部所有的政黨，不要把這個作為政黨爭點和選票操作的工具，「這應該高於這個層次，因為這是和平與戰爭的選擇」。她非常的希望台灣所有的政黨在兩岸關係之上，應該放棄政黨之間的歧見，共同為和平努力。

鄭麗文說，「習總書記也釋出這個重大的善意，這樣的交流絕對不只侷限於國共之間」。她認為這樣的胸懷、開放的心胸也是國民黨非常樂見的。我們今天來不是為了一黨之私，是因為我們有歷史的責任，不能夠讓台灣、台海淪為戰場。所以我們打頭陣，路開始走了，後面只會越來越平坦、越來越寬廣，歡迎所有人的加入，可能會比她做得更成功、更精彩，我們樂見如此。

鄭麗文說，今天國共兩黨的領導人能夠在全世界都非常悲觀的時刻，對於兩岸關係甚至不敢抱有期待的時刻，證明給大家看，其實沒有大家想的這麼困難。她認為在交流時有一點跟習近平比較契合的，就是政治人物不要忘記初衷，不要讓個人一黨之私蒙蔽了你們應該要扮演的角色，所要完成的責任，這一點是她一直自我期許的。

鄭麗文說，這一刻我們每個人都非常的渺小，在歷史的大場合、大時間裡面，一定要做出正確的選擇。在這次在這樣的交流過程當中，她認為奠定了接下來，不管世界局勢多麼的複雜動盪，不管兩岸內部各種的挑戰，我們會更堅定的走下去，只許成功，不許失敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法