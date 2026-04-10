總統府批「鄭習會」推進和平統一、併吞台灣 國民黨回應了

國民黨主席鄭麗文會見中共總書記習近平。（國民黨提供）

針對總統府稱「鄭習會」是以「和平統一」為名、併吞台灣為實的「兩制台灣方案」。國民黨文傳會主委尹乃菁批評總統府，胡言亂語不知所云，鄭麗文和中共中央總書記習近平的會談，完全沒有觸及什麼方案；總統府一昧的自我想像、亂做文章，只會把兩岸關係的路愈走愈窄。

總統府發言人郭雅慧今表示，「習鄭會」的本質是中共領導人透過會見國民黨領導人，將台灣從世界舞台抽離，放入兩岸同屬一個中國的「一中框架」，鎖進共產中國「百年建國目標」（中華民族偉大復興）的政治議程裡。「習鄭會」要凸顯的就是「台灣屬於中華人民共和國一部分」，以及推進以「和平統一」為名、併吞台灣為實的「兩制台灣方案」。

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尹乃菁批賴清德總統是「裝睡的人叫不醒」，請對著中華民國憲法宣誓的賴清德，恪遵中華民國憲法對兩岸關係的定位，不是國與國關係，而是大陸地區與台灣地區的關係，否則賴總統就廢了陸委會和海基會，改由外交部來處理兩岸關係，「請問曾說自己是務實台獨工作者的賴清德，你有這個膽量嗎？」

尹乃菁表示，鄭麗文已經說了，她搭起兩岸和平的橋樑只要堅持九二共識、反對台獨，任何人都可以帶給兩岸人民和平的希望。賴清德總統不要害怕，和平沒有那麼困難，宣布廢棄台獨黨綱，擺在賴清德面前的就是和平的康莊大道。

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