台南議會牽手滋賀縣議會 台日地方外交邁入新里程

交流協定締結儀式由台南市議會議長邱莉莉（左）與滋賀縣議長目片信悟（右）代表雙方完成簽署。（南市議會提供）

台南市與滋賀縣自2013年簽署經濟交流備忘錄以來互動頻繁，南市議會與滋賀縣議會今（10）日正式簽署友好交流協定，象徵雙方在長期友好基礎上邁入更緊密合作的新階段。簽署儀式由議長邱莉莉與滋賀縣議長目片信悟共同完成，現場氣氛隆重溫馨。

邱莉莉表示，滋賀縣擁有日本最大的淡水湖琵琶湖，在環境保護、永續發展及循環經濟等領域成果卓著；台南則是台灣重要的歷史文化城市，近年持續推動文化治理與城市轉型。兩地在永續發展與城市治理理念上高度契合，具備深化合作的良好基礎。

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她指出，兩會締結友好交流協定象徵關係邁入新里程碑，透過議會交流不僅可促進施政經驗分享，也能深化民主價值連結，為城市治理注入創新動能。未來將持續推動觀光、文化、青年及永續發展等多元合作，讓台日友誼持續深化。

目片信悟表示，台南融合深厚歷史與先進產業，是極具魅力的城市。與台南市議會建立正式交流關係後，透過議會層級交流，就地方治理課題交換意見、共享經驗，有助彼此施政精進並促進區域發展。他也期待以此次協定為契機，進一步深化雙方信賴關係，推動經濟、觀光與文化等領域合作。

今日簽署儀式貴賓雲集，包括副議長林志展及朝野議員出席，多位滋賀縣議會議員也專程來台見證，展現雙方深厚且穩固的友誼。

台南市議會與滋賀縣議會今日締結友好交流協定，台日合作邁入新階段。（南市議會提供）

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