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    首頁 > 政治

    對「鄭習會」採取必要作為？陸委會：看國防特別條例而定

    2026/04/10 21:58 記者鍾麗華／台北報導
    針對「鄭習會」，陸委會10日舉行記者會，陸委會主委邱垂正發表聲明回應。左為陸委會副主委梁文傑。（記者方賓照攝）

    針對「鄭習會」，陸委會10日舉行記者會，陸委會主委邱垂正發表聲明回應。左為陸委會副主委梁文傑。（記者方賓照攝）

    關於「鄭習會」，陸委會表示，政府將採取必要作為，維護國家主權尊嚴。被問到政府會採取什麼必要作為？陸委會副主委梁文傑今晚在記者會說，目前為止只看到鄭麗文的談話，接下來要看他們實質做了什麼、雙方互動的模式，尤其是已經送到立法院的國防特別條例草案，是否能順利進行、有沒有因此而受影響，如果有違反相關的法令，政府就會採取必要的作為。

    梁文傑也提到，陸委會再三要求鄭麗文向習近平提出台灣人民三大訴求，第一要正視中華民國存在，第二要尊重台灣人民的意願，第三停止對台軍機艦騷擾。但很遺憾，鄭麗文一個都沒有講，反而不斷附和中華民族偉大復興、兩岸都是中國人，並將兩岸問題內政化。

    梁文傑表示，在陸委會看來，鄭麗文不但沒有起到穩定兩岸關係的作用，反而讓中共宣傳主調更肆無忌憚傳播，也對國際社會發出錯誤訊息；尤其鄭習會上提及「反對外部勢力介入」，等於是將兩岸問題視為中國內部問題、孤立台灣。

    梁文傑指出，一旦如此，中國可在國際上阻擋外部協助。這也會影響其他國家對台支持，包括軍售等，「我們對此非常擔心」。

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