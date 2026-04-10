亞太棒球場爭議沒有「誰對誰錯」 平衡公共治理與球團運作是關鍵

台南亞太國際棒球訓練中心可容納2.5萬名觀眾。（記者洪瑞琴攝）

台南亞太國際棒球訓練中心的經營模式，近期因場外攤商與營運權責問題引發討論。表面看似球場租用與攤商管理的單一事件，實際上牽動的是市府與在地職棒球團的合作關係，也讓外界重新檢視公共球場的經營模式，可說是「外行看戲，內行看門道」。

以今（10）日中職比賽為例，場外出現11家餐飲攤商。南市體育局表示，這些攤商是媒合的臨時市集，目的在補足球迷餐飲需求。但部分網路討論卻誤解為「違規擺攤被抓到」，亂帶輿論風向。

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亞太棒球訓練中心總經費約34億元，其中成棒主球場約20億元。市府每年需負擔約3000萬元利息支出，因此在球場營運模式上，必須兼顧公共資產管理與財務壓力。地方也出現不同聲音，有人認為若統一財團深耕城市，「是否也能像中信集團一樣承擔更多企業社會責任」。

外界亦曾質疑市府招標抽取20%權利金，但市府說明，實際制度採累進制設計，營運額4000萬元以下並不收取權利金，相關說法在討論過程中被簡化甚至誤導。

回顧過去，台南市立棒球場由職棒球團認養，每年認養費約200萬元，球團營運仍能維持收益。支持市府立場者認為，既然職棒經營仍具市場性，球場合作應建立在合理成本分擔的基礎上。

不過，也有人認為市府應更積極支持在地球團，透過更具彈性的合作條件，創造「城市、球團、球迷」三贏局面。相對地，也有評論反問，若期待政府讓利，企業是否也應展現更宏觀經營承諾。

從制度面觀察，亞太棒球中心屬公共資產，市府在招商與認養制度中設計權利金與營運規範，主要目的在確保球場除職棒賽事外，也能提供基層棒球、業餘賽事與國際交流使用，避免公共設施完全走向商業化。

對照其他案例，如台中洲際棒球場透過球團認養建立穩定主場經營模式，也顯示職業運動與城市合作仍有成功模式。整體而言，亞太球場爭議並非單純「誰對誰錯」，而是公共治理與職業運動商業化之間的平衡課題。未來關鍵仍在於市府與球團如何在公共利益、城市棒球發展與主場經營效率之間找到新的合作模式，讓亞太棒球中心真正發揮其價值。

公共球場經營模式掀議，市府財務壓力與球團責任成焦點。（記者洪瑞琴攝）

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