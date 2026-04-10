台中分里規劃喊停！議員痛批盧市府「直接躺平」

議員陳淑華（右3）等人批評盧秀燕任期倒數，分里作業已直接躺平。（記者蘇孟娟攝）

台中市有35里超過4000戶達分里標準，且里長對「同酬不同工」也怨聲載道，台中市長盧秀燕任期倒數計時，議員關切分里規劃，但民政局長吳世瑋今曝，分里依規定須在選舉前1年提出，因不及在今年九合一選舉前提出，已停止分里規劃；多名議員痛批盧市府任期還未結束，分里作業竟從擺爛到直接「躺平」。

議員陳淑華、陳雅惠、陳俞融、謝家宜、張芬郁等今在議會關切分里作業；陳淑華指出，台中里鄰人口數不一，早從盧秀燕上任市長第一年，各黨議員多次代地方反映里長「同酬不同工」問題，促儘速啟動分里作業，盧秀燕8年任期進入倒數計時，目前多達35里達分里需求，但分里作業遲不見下文，究竟有何進度。

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吳世瑋答詢時指出，因多年協調均未能取得地方共識，無法在今年九合一選舉前1年提出分里，相關規劃已全部停止。

吳世瑋發言引起全場譁然，陳淑華痛批，盧市府分里作業擺爛多年到現在竟直接「躺平」；議員蕭隆澤也斥，他以前當鄉長時把13個村分成16個村，「市長比鄉長還遜」。

議員曾朝榮更怒斥，北屯廍子里3萬多人已能分出3個里，盧市府全丟給里長一人負責，有把基層壓力放心上嗎，竟打算直接躺平到任期結束，斥「不會做可以請AI幫忙」；議員江肇國、周永鴻及蔡耀頡等也批評，盧市府分里案卡8年，擺明無溝通及行政能力。

吳世瑋重申，達到分里標準的35個里均逐一協調，因未能取得共識，不能硬分。

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