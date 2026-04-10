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    首頁 > 政治

    讚沈伯洋百分百五分埔小孩 洪健益：獲沈家人支持里長當選機率高

    2026/04/10 22:23 記者孫唯容／台北報導
    台北市松山信義民進黨議員洪健益直言，在都市計畫前，沈家就已在五分埔扎根，說沈伯洋是大地主的後代不公平。（記者孫唯容攝）

    台北市松山信義民進黨議員洪健益直言，在都市計畫前，沈家就已在五分埔扎根，說沈伯洋是大地主的後代不公平。（記者孫唯容攝）

    民進黨民進黨台北市長人選，外界聚焦行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。沈伯洋日前直播自曝家族在五分埔佔有2分土地，有網友熱議他的「地主」身分。松山信義民進黨議員洪健益直言，在都市計畫前，沈家就已在五分埔扎根，說沈伯洋是大地主的後代不公平。洪健益也透露，沈家人現在在五分埔，家族還是非常大。

    洪健益說，網路上說沈伯洋是大地主的後代，這樣不公平，應該說是土生土長的五分埔在地人，而五分埔所在的五全里本身就是老舊社區，在都市發展前，沈家就已在五分埔落地生根。

    洪健益指出，沈伯洋從小到大都是在五分埔成長，當然因為以他的年紀，或許都市計畫完了之後有改建、有興建，整個沈姓家族在五全里，尤其永吉路，幾乎都是沈家的房子，沈家幾代以來都在這邊開枝散葉，沈伯洋在這裡土生土長的長大，跟台北市的淵源密不可分，比他這個彰化小孩來得還更在地。

    洪健益也說，只能說就他了解，他個人的服務處也在他家隔壁，他可以掛保證他是標準「百分百五分埔小孩」，沈家人現在在五分埔，家族還是非常大，每次選舉只要沈家人支持，里長當選機會就很高。

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